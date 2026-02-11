Ричмонд
WSJ узнала о плане США захватить танкеры Ирана для сделки по ядерной программе

Администрация президента США Дональда Трампа может захватить танкеры с иранской нефтью, чтобы усилить давление на Тегеран. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По их словам, так США хотят склонить Иран к заключению сделки по ядерной программе.

Источник: Reuters

Собеседники издания отметили, что пока американские власти не решаются на такой шаг. В США опасаются роста цен на нефть и ответной реакции Ирана. В разговоре с WSJ чиновники Белого дома отметили, что у американского президента есть несколько вариантов действий на случай, если переговоры с Ираном провалятся.

Переговоры Ирана и США по ядерной программе при посредничестве Омана прошли в Маскате 6 февраля. Главным приоритетом Тегерана на них были вопросы снятия или ослабления санкций. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи положительно оценил встречу. Дональд Трамп заявлял, что Иран «очень хочет» заключить соглашение по ядерной программе, однако США не торопятся в этом вопросе.

