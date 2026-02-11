Захарова назвала очередной драмой ситуацию вокруг дела Эпштейна

Ранее стало известно, что имя Эмманюэля Макрона упоминалось в файлах Эпштейна. Документы были опубликованы Минюстом США. Согласно рассекреченным перепискам за август 2018 года, Макрон через доверенных лиц просил финансиста помочь разработать политическую стратегию для достижения амбициозной цели — возглавить Европу, а в идеале и весь мир. А вот глава Белого дома Дональд Трамп упоминается в новых файлах Эпштейна более 38 тысяч раз.