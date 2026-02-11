Ричмонд
Захарова назвала очередной драмой ситуацию вокруг дела Эпштейна

Официальный спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что публикация компромата на мировую элиту в деле Джеффри Эпштейна лишена объективности. В беседе с радио Sputnik назвала происходящее цикличной драмой, финал которой был заранее срежиссирован.

Источник: Life.ru

Дипломат акцентировала внимание на том, что информация, предоставленная Минюстом США, дошла до аудитории в максимально «обработанном» виде. Вместо шокирующих разоблачений общественности предложили фрагментарное повествование, из которого предусмотрительно удалили наиболее острые углы.

«И тут мы видим развязку этой очередной драмы, не первой и не последней… А весь объём того, что было накоплено, представляется мировой аудитории вот в таком совершенно отредактированном, так сказать, обрамленном, замазанном, изъятом виде», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что имя Эмманюэля Макрона упоминалось в файлах Эпштейна. Документы были опубликованы Минюстом США. Согласно рассекреченным перепискам за август 2018 года, Макрон через доверенных лиц просил финансиста помочь разработать политическую стратегию для достижения амбициозной цели — возглавить Европу, а в идеале и весь мир. А вот глава Белого дома Дональд Трамп упоминается в новых файлах Эпштейна более 38 тысяч раз.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

