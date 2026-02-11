Губернатор Глеб Никитин встретился с переехавшими в столицу нижегородцами

Глеб Никитин встретился в столице с участниками проекта «Лидеры Нижегородской области. Трек “Москва”. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в соцсетях.
Эта инициатива, запущенная правительством Нижегородской области совместно с КУПНО и «Нижегородским землячеством», объединяет уроженцев региона, которые, несмотря на переезд, сохранили тесную связь с малой родиной и сформировали в Москве сильное сообщество нижегородцев.
По словам Глеба Никитина, видно, что участники искренне заинтересованы в процветании своей родной земли и готовы активно участвовать в ее развитии. Круг их интересов включает усовершенствование туристической инфраструктуры, меры по удержанию и возвращению специалистов, а также оптимизацию транспортной системы — все это актуальные задачи для региона. Многие уже работают над конкретными проектами, нацеленными на улучшение жизни в Нижегородской области. Это демонстрирует их глубокую вовлеченность и ценный потенциал.
По словам губернатора, он убежден, что эти энергичные и целеустремленные молодые люди смогут успешно реализовать свои замыслы, способствуя дальнейшему развитию нашего региона. Со своей стороны, власти готовы оказывать всестороннюю поддержку их начинаниям, независимо от того, решат ли они вернуться на родину или продолжат свою деятельность в столице.