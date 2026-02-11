Губернатор Глеб Никитин встретился с переехавшими в столицу нижегородцами

По словам Глеба Никитина, видно, что участники искренне заинтересованы в процветании своей родной земли и готовы активно участвовать в ее развитии. Круг их интересов включает усовершенствование туристической инфраструктуры, меры по удержанию и возвращению специалистов, а также оптимизацию транспортной системы — все это актуальные задачи для региона. Многие уже работают над конкретными проектами, нацеленными на улучшение жизни в Нижегородской области. Это демонстрирует их глубокую вовлеченность и ценный потенциал.