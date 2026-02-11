Лавров назвал новые версии сделки по Украине попыткой изнасилования версии США

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите президентов России и США в Анкоридже Москва и Вашингтон нашли подходы, которые могли привести к миру и стать основой соглашения. Однако с тех пор документ несколько раз «перелопатили» — Россия при этом получила только один официальный вариант. Все последующие версии соглашения Лавров называл попыткой президента Украины Владимира Зеленского «изнасиловать» американскую мирную инициативу.
Москва готова работать с мирным планом, который Вашингтон представил перед встречей лидеров на Аляске в августе 2025 года и который оба президента согласовали в Анкоридже. Об этом в интервью проекту «Эмпатия Манучи» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его текст опубликован на сайте МИД.
«Перед Анкориджем нам был передан документ, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжал в Москву для подготовки этого саммита. Документ содержал все основные принципиальные темы и предлагал урегулировать вопросы, возникающие по соответствующим направлениям, в соответствии с реалиями “на земле”. Включая те, которые создали мы, чтобы защитить русских от нацистского режима, от его курса на истребление всего, что касается русского языка, культуры, истории и православия», — рассказал Лавров.
По его словам, на встрече сторонам удалось найти «подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения и которые открывали путь к миру». На их основе можно было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании, однако впоследствии документ «несколько раз “перелопатили”.
~ «Сейчас они размахивают неким “документом” из двадцати пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал.~ Его содержание частично утекало в СМИ. Уже цитировал то, во что превратили принцип о необходимости в полной мере обеспечить права русских и русскоязычных на Украине», — добавил Лавров.
Глава МИД РФ также пояснил, что в конце 2025 года стороны обсуждали разные варианты урегулирования конфликта, однако Москва получила от Вашингтона только один официальный документ. В нем в том числе было прописано, что нужно восстановить на Украине права русскоязычных и русских как национального меньшинства, однако затем этот пункт из мирного плана исчез. В новой версии, по его словам, написано, что Россия и Украина будут проявлять к друг другу терпимость.
«Все последующие версии — это результаты попытки “изнасилования” американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и, прежде всего, его “патронов” из Британии, Германии, Франции, Прибалтики. Конечно, они ведь тоже должны где-то свой “голосок” присоединить», — отметил дипломат.
Готова ли Россия к компромиссам.
Также глава МИД РФ рассказал о том, готова ли Москва пойти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта.
«Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание», — пояснил Лавров.
При этом он уточнил, что компромиссы по Украине «не могут касаться ключевых, базовых принципов, от которых зависит жизнь государства», и жизней миллионов людей. По его словам, речь идет о безопасности России, а также «истребления русского языка и канонической православной церкви».
«Наблюдаем на Украине тотальный запрет русского языка во всех сферах жизни, запрет Украинской православной канонической церкви. Все это остается у Запада (Европы, по крайней мере, и, конечно же, у Британии) вообще за рамками их размышлений о том, как двигаться к миру», — подчеркнул Лавров.
Министр также добавил, что эти вопросы обсуждались в том числе на прошедших в начале февраля трехсторонних переговорах в Абу-Даби. И Россия позиции по этим пунктам не меняет, однако предпочитает не комментировать ход процесса и хранит «вежливое молчание как приличные люди».
«Переговоры, если ты нацелен на результат, любят тишину. Если ты на каждом углу комментируешь, высказываешь какие-то свои предположения, значит, ты хочешь либо сорвать эти переговоры, либо (что одно и то же) свалить на партнера вину в отсутствии гибкости», — считает Лавров.