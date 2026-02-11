Лавров назвал новые версии сделки по Украине попыткой изнасилования версии США

Глава МИД РФ также пояснил, что в конце 2025 года стороны обсуждали разные варианты урегулирования конфликта, однако Москва получила от Вашингтона только один официальный документ. В нем в том числе было прописано, что нужно восстановить на Украине права русскоязычных и русских как национального меньшинства, однако затем этот пункт из мирного плана исчез. В новой версии, по его словам, написано, что Россия и Украина будут проявлять к друг другу терпимость.