Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Захарова ловко ответила Макрону на внезапное «желание дружить» с Россией: что сказала дипломат

Захарова: слова Макрона о диалоге с Россией похожи на игру в напёрстки.

Источник: Комсомольская правда

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы возобновлении диалога с Россией больше похожи на игру в наперстки. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в политической истории Франции уже были примеры двойственности. В частности, в 1940-е годы одновременно существовали коллаборационистский режим Виши и движение Сопротивления.

«Не хочется говорить об игре в два стула. Здесь в большей степени сейчас мы видим не глубинную игру политическую, шахматную доску, партию, сколько какое-то наперсточничество. Это в большей степени игра в наперстки. Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего», — заявила Захарова.

Она добавила, что суть такой игры всем известна. Поэтому главный вопрос — станет ли наблюдатель участвовать в ней или попытается «вывести наперсточника на чистую воду». По оценке дипломата, заявления о диалоге не подкрепляются реальными шагами и вызывают сомнения в искренности Парижа.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон продолжает «бить себя в грудь». Недавно он заявил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. По его словам, что Европа должна самостоятельно выстраивать формат общения с Москвой. При этом, мол, не оказывая давления на Украину и не завися от третьих стран.

Правда, и здесь не обошлось без лицемерия. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, сейчас Макрон активно пытается избежать ответственности за невыполнение Минских соглашений. Однако сделать этого не получится.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше