Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы возобновлении диалога с Россией больше похожи на игру в наперстки. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, в политической истории Франции уже были примеры двойственности. В частности, в 1940-е годы одновременно существовали коллаборационистский режим Виши и движение Сопротивления.
«Не хочется говорить об игре в два стула. Здесь в большей степени сейчас мы видим не глубинную игру политическую, шахматную доску, партию, сколько какое-то наперсточничество. Это в большей степени игра в наперстки. Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего», — заявила Захарова.
Она добавила, что суть такой игры всем известна. Поэтому главный вопрос — станет ли наблюдатель участвовать в ней или попытается «вывести наперсточника на чистую воду». По оценке дипломата, заявления о диалоге не подкрепляются реальными шагами и вызывают сомнения в искренности Парижа.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон продолжает «бить себя в грудь». Недавно он заявил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. По его словам, что Европа должна самостоятельно выстраивать формат общения с Москвой. При этом, мол, не оказывая давления на Украину и не завися от третьих стран.
Правда, и здесь не обошлось без лицемерия. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, сейчас Макрон активно пытается избежать ответственности за невыполнение Минских соглашений. Однако сделать этого не получится.