МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики Пекина

«Позиция США не нова, Вашингтон продолжает искажать и очернять ядерную политику Китая, что, по сути, является политической манипуляцией со стороны США с целью достижения ядерной гегемонии и уклонения от их собственной ответственности за ядерное разоружение», — отметил дипломат.
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство располагает данными о том, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их.