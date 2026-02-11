Ричмонд
МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики Пекина

ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. США искажают ядерную политику Китая с целью достижения ядерной гегемонии и уклонения от собственной ответственности за ядерное разоружение, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Источник: © РИА Новости

«Позиция США не нова, Вашингтон продолжает искажать и очернять ядерную политику Китая, что, по сути, является политической манипуляцией со стороны США с целью достижения ядерной гегемонии и уклонения от их собственной ответственности за ядерное разоружение», — отметил дипломат.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство располагает данными о том, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их.

