Министр торговли США признался в поездке на остров Эпштейна

Министр торговли США Говард Лютник признал, что ездил с семьей на частный остров финансиста Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщила газета The New York Times. По данным издания, во время слушаний в Сенате Лютник подтвердил, что в 2012 году посетил остров Эпштейна и встретился с ним спустя годы после того, как, по его словам, прекратил с ним отношения.
Министр уточнил, что во время семейного отдыха на яхте он, его супруга, дети и няни сделали остановку на острове, где состоялся обед со скандально известным финансистом.
Как отмечает издание, визит произошел через четыре года после того, как Эпштейн признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции в рамках сделки с федеральными прокурорами.
Ранее британские журналисты сообщили, что в опубликованных Минюстом США документах по делу Эпштейна содержатся сведения о вывозе из тюрьмы муляжа вместо тела после его смерти. По данным The Sun, охранники якобы использовали коробки и простыни, чтобы создать видимость транспортировки тела, тогда как настоящий труп был вывезен другим автомобилем. Утверждается, что подобный план описан во внутренних документах исправительного центра.