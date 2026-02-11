Макрон назвал реакцию Европы на гренландский кризис трусливой

«Когда мы преодолели худшую стадию [гренландского. — Прим. Life.ru.] кризиса, [Европа— Прим. Life.ru.] трусливо вздохнула с облегчением», — сказал он.
Он пояснил, что после периода угроз и запугивания со стороны Вашингтона его внезапное отступление было воспринято в Европе как окончание проблемы. Макрон добавил, что о таких вызовах нельзя переставать думать ни на секунду, так как новые угрозы появляются каждый день. По данным издания, часть дипломатов рассчитывает на нормализацию отношений Брюсселя и Вашингтона, однако некоторые лидеры считают, что возврата к прежнему статус-кво уже не будет.
А ранее президент Эмманюэль Макрон резко прокомментировал угрозы со стороны США ввести пошлины из-за присоединения Парижа к военным учениям в Гренландии. По его словам, подобные меры давления являются недопустимыми. Париж остаётся верен принципам суверенитета всех стран и Уставу ООН. По его словам, никакие угрозы не заставят её отказаться от поддержки как Гренландии, так и Украины.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.