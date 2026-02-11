Куба в блокаде Трампа: текущая ситуация и перспективы республики

Как США поставили Кубу в неудобное положение
Активные действия в отношении Кубы в США возобновили в январе 2026 года. В конце месяца Дональд Трамп объявил, что вводит режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны республики. Введение режима стало обоснованием для повышения пошлин в отношении стран, которые обеспечивают остров нефтью.
Глава Белого дома после уточнил, что Куба находится в «большой беде» и режим в этой стране скоро «падет».
Основные поставщики нефти на Кубу — Венесуэла, Мексика и Россия. Поставки из Боливарианской республики на остров прекратились после того, как США захватили ее президента Николаса Мадуро.
Мексиканские власти, опасаясь введения гигантских пошлин на свои товары со стороны США, временно поставили на паузу снабжение нефтепродуктами Кубы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уточнила, что гуманитарные грузы на остров будут продолжать отправлять.
Она добавила, что страна продолжить решать дипломатическим путем вопрос возобновления поставок. «Нельзя причинять вред народу только потому, что не согласны с правительством. Это неправильно. У них нет топлива для больниц или школ. Люди страдают», — приводит слова Шейнбаум РБК со ссылкой на La Jornada.
По данным Bloomberg, только в феврале Мексика направила Кубе гуманитарную помощь на нескольких военных кораблях. Суда везут кубинцам рис, фасоль, средства личной гигиены, сухое молоко.
Ранее дипломат уточнял, что график поставок нефти из России будет соблюдаться, сообщают «Ведомости».
10 февраля глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Латинской Америке. Он заявил, что Москва солидарна с народами Венесуэлы и Кубы, которые подвергаются серьезному внешнему давлению. Он уточнил, что российские власти считают, что народы этих республик должны сами решать свою судьбу, а неоколониальные практики — от односторонних принудительных мер до военных интервенций — недопустимы.
Ситуация с туристами ухудшается
Туристическая отрасль — одна из ведущих на Кубе. Отдохнуть в экзотическую республику с социалистическим колоритом едут со всего мира. Однако на фоне энергодефицита турпоток существенно спал. В курортных зонах стали часто отключать электричество, отели не могут обеспечить трансфер отдыхающих, подвести продукты из-за нехватки бензина.
«Уже в самой Гаване отключают электричество на несколько дней. На островах Кайо-Коко, Паредон, Гильермо вообще закрываются все отели, потому что это очень дальние трансферы, на которые нет бензина. Оставили в Варадеро автобусный транспорт для перевозок в аэропорт и обратно», — описала ситуацию в республике ее жительница и гид Наталья Стрелкова «Коммерсанту».
АТОР предупреждает, что ряд отелей на кубинских курортах приостановил свою работу. Гостиницы переселяют отдыхающих в другие места размещения для экономии ресурсов.
Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в Telegram описала ситуацию на Кубе как удручающую.
«Цены на все выросли, при этом за продуктами уже не так просто сходить — магазины полупустые, ассортимент бедный, дефицит ощущается буквально во всем», — цитирует эксперта «Лента.ру».
Авиакомпании, которые доставляют отдыхающих на остров и везут их обратно, сокращают авиарейсы из-за невозможности заправиться.
Цели США и перспективы их достижения
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с «Ведомостями» напомнил, что США всегда старались сократить экономические возможности Кубы, но ранее они никогда не «перекрывали кислород» полностью. Эксперт уточнил, что теперь потенциальные поставщики энергоресурсов на остров скованы опасениями из-за введения американских пошлин. Кроме того, есть вероятность, что Куба не сможет вовремя оплатить поставки.
«Есть много дополнительных рисков, например относительно безопасности танкеров. Гавана эти риски нейтрализовать для своих партнеров не может», — отметил Юшков. Он добавил, что кроме дефицита нефти остров столкнулся с другой важной проблемой — необходимостью срочной реконструкции объектов электроэнергетики.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин предположил, что Трамп планирует сменить власть на Кубе уже к концу года, но вероятность, что ему это удастся, мала из-за устойчивости Гаваны.
По мнению эксперта, заявления о смене режима — способ давления, который использует Трамп. Он уточнил, что пока американский президент в состоянии только влиять на ситуацию на острове — пытаться вызвать противостояние между политическими силами, пользуясь обострением социально-экономических проблем.
«Упор будет делаться на кубинскую молодежь как движущую силу общественных протестов. На нынешнем этапе Трамп решил брать Кубу измором и экономической блокадой», — подчеркнул Кошкин.
Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец полагает, что Куба находится в патовой ситуации и ей придется найти общий язык с агрессивным соседом. По его словам, республика не в состоянии быть соперником США, а другие страны не спешат прийти к ней на помощь.
Эксперт уточнил, что Белый дом не намерен проводить на Кубе наземную операцию, как в Венесуэле. По его словам, американцы планируют или добиться протестов, которые снесут режим, или использовать недовольство населения для переговоров с правительством республики по поводу уступок. По мнению Хейфеца, Вашингтону от Гаваны нужны гарантии, что Куба будет следовать в фарватере внешней политики США.