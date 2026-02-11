Куба в блокаде Трампа: текущая ситуация и перспективы республики

«Уже в самой Гаване отключают электричество на несколько дней. На островах Кайо-Коко, Паредон, Гильермо вообще закрываются все отели, потому что это очень дальние трансферы, на которые нет бензина. Оставили в Варадеро автобусный транспорт для перевозок в аэропорт и обратно», — описала ситуацию в республике ее жительница и гид Наталья Стрелкова «Коммерсанту».