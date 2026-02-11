Герой России из приморского избиркома может занять место в ЦИК РФ

Герой России, участник СВО и член Избирательной комиссии Приморского края Артур Потапов может войти в новый состав Центральной избирательной комиссии РФ. Его кандидатуру для выдвижения по квоте Совета Федерации предложили власти другого дальневосточного региона — Амурской области. Заочное голосование в региональном парламенте состоялось, однако, как сообщил ИА PrimaMedia депутат Заксобрания Приамурья Роман Кобызов, подведение итогов отложили.
На 11 февраля в Амурской области была назначена внеочередная заочная сессия Заксобрания, в повестке которой значился вопрос о предложении кандидатуры для назначения на должность члена Центризбиркома.
Как ранее сообщали местные СМИ, инициатива поступила в региональный парламент 4 февраля по письму комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности с предложением представить кандидатуру для назначения членом ЦИК по квоте верхней палаты. Спикер Заксобрания Приамурья Константин Дьяконов предложил делегировать туда члена избиркома Приморского края, Героя России Артура Потапова. Профильный комитет во вторник, 10 февраля, рассмотрел вопрос и единогласно рекомендовал поддержать эту кандидатуру.
Артур Потапов — один из наиболее ярких представителей волны «героев СВО» в приморской политике. Он имеет высшее юридическое образование, занимался бизнесом и одновременно общественно‑политической деятельностью. Является членом Центрального совета «Справедливой России», входит в бюро Приморского регионального отделения партии и возглавляет местное отделение эсеров в Находке. С 2018 года Потапов входит в состав Избиркома Приморья как член комиссии с правом решающего голоса.
Чемпион Находки по практической стрельбе. Ветеран боевых действий. Прошел Сирию, Донбасс и специальную военную операцию (СВО) на Украине, где отличился в штурмовых действиях. Артур Потапов — четырежды кавалер ордена Мужества. Осенью 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, он получил «Золотую звезду» Героя России.
В марте 2022 года Артур Потапов заключил контракт с Минобороны, служил в 45‑й отдельной бригаде спецназа ВДВ. Командовал ротой добровольческого отряда «БАРС-25» («Александр Невский»). Группа Артура Потапова с его участием и под его руководством участвовала во многих громких и ключевых операциях — Бахмут, Артёмовск, освобождение Суджи и других. В декабре 2025 года он вернулся к исполнению полномочий члена крайизбиркома. Является участником президентской программы «Время героев». С июля проходит стажировку в правительстве Приморья и входит в Общественный совет региональной программы «Герои Приморья».
Зампред комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Заксобрания Приамурья Роман Кобызов подтвердил, что голосование по кандидатуре Потапова в рамках заочной сессии уже прошло, но финальная точка так и не поставлена.
По его словам, подведение итогов было отложено руководством парламента.
«Причины неизвестны», — сказал Кобызов ИА PrimaMedia.
Ранее он в беседе с амурскими СМИ подчеркивал, что для региона сам факт участия в формировании Центризбиркома является значимым событием. На заседании комитета, по его словам, представитель правительства региона озвучил, что «кандидатуру приморского героя-орденоносца поддерживают и поддержат и другие регионы России», а также ее рекомендует и губернатор Василий Орлов.
Пауза с подведением итогов голосования в Амурской области запустила обсуждение ее возможных политических мотивов. Не исключено, что часть игроков заинтересована в сохранении Артура Потапова в публичной политике Приморья как «большой фигуры» к электоральному году. В 2026 году в России пройдут выборы депутатов Госдумы, а в Приморском крае федеральная кампания будет совмещена с выборами в Заксобрание региона.
Руководитель Приморского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Заксобрания Приморья Алексей Козицкий в беседе с ИА PrimaMedia подчеркнул масштаб фигуры Артура Потапова.
«Люди такого уровня, как Артур Валентинович, очень скромны. За него говорят и четыре Ордена Мужества, и звание Героя России. Спустя время, уверен, мы сможем узнать больше о его подвигах. Сейчас подробностей быть не может. Но знаю, что его участие было не локальным, от него зависел исход операций, о которых мы все узнавали из новостей на федеральном телевидении», — сказал Козицкий.
По его словам, такие офицеры выходят за рамки «региональной» повестки.
«Это говорит как об уровне профессионализма, так и о том, что он — человек не отдельного региона или города. Это люди страны. Поэтому, конечно, нам было бы приятнее, если бы с инициативой (о выдвижении — прим. ред.) вышел Приморский край, но повезло Амурской области», — отметил лидер приморских эсэров.
Профессиональный опыт Потапова, по его мнению, соотносится с решением задач на федеральном уровне.
«Думаю, что карьера Артура Валентиновича идет очень последовательно и правильно», — сказал он.
Председатель крайизбиркома Приморья Татьяна Гладких оценивает Артура Потапова как «хорошего специалиста, знающего своё дело».
«Он настоящий патриот, Герой России и, конечно, достоин занимать самые высокие должности», — цитирует главу комиссии «Коммерсант» (18+).
Полномочия действующего состава Центризбиркома истекают в марте 2026 года, и к 29 марта должен заработать обновленный состав комиссии, которой предстоит провести думскую кампанию. Закон предусматривает, что пять членов ЦИК назначаются президентом, пять — Госдумой и пять — Советом Федерации из числа кандидатур, предложенных региональными парламентами и главами субъектов. Именно в эту «совфедовскую пятерку» амурские депутаты и рассматривают кандидатуру приморского члена избиркома.
По информации федеральных медиа, в новом составе ЦИК не планирует продолжать работу один из старейших членов комиссии Борис Эбзеев. Как отмечал «Коммерсант», именно на его место «ожидается» приход Артура Потапова.