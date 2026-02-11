Герой России из приморского избиркома может занять место в ЦИК РФ

«Люди такого уровня, как Артур Валентинович, очень скромны. За него говорят и четыре Ордена Мужества, и звание Героя России. Спустя время, уверен, мы сможем узнать больше о его подвигах. Сейчас подробностей быть не может. Но знаю, что его участие было не локальным, от него зависел исход операций, о которых мы все узнавали из новостей на федеральном телевидении», — сказал Козицкий.