Работу мэрии Новосибирска в 2025 году депутаты горсовета оценили положительно

Многие проблемы, с которыми столкнулась новая команда мэра, не решались годами. В мэрии взялись их устранять системно и комплексно. Поэтому отчет мэра — это не только констатация сделанного, но и дальнейшие планы по улучшению городской среды и повышению качества жизни новосибирцев.
Прежде всего, Максим Кудрявцев поблагодарил депутатов горсовета за совместную работу, а также за поддержку, оказанную городу аппаратом полпреда президента РФ в СФО, правительством области и лично губернатором региона по многим вопросам. И один из них — завершение строительства 14-й станции метрополитена «Спортивная».
— Полтора года назад я стал мэром Новосибирска, и главное, что было сделано, — сформирована команда и определены подходы в управлении городом, которые позволили быстро и эффективно работать и решать актуальные вопросы. Первые результаты уже заметны — Новосибирск меняется, — сказал Максим Кудрявцев. — Впереди у нас непростой год, с большим объемом задач. Несмотря на сложности, он должен стать годом реальных, заметных каждому жителю положительных изменений.
В своем отчете глава города остановился на основных направлениях работы мэрии. Незаменимыми помощниками горожан и власти стали цифровые технологии. В системе управления городским хозяйством внедрены различные платформы, дашборды, планерки, благодаря которым главы районов и руководители департаментов оперативно получают информацию и оперативно решают возникающие вопросы.
За основу любых преобразований городской среды взят комплексный подход.
Впервые за многие годы в Новосибирске начали заниматься вопросами повышения привлекательности города для жителей и туристов. Для этого принята концепция «Город без окраин», предусматривающая создание равных условий комфорта и доступности услуг во всех районах Новосибирска. На улицах города обновлены 26 тысяч светильников, в Академгородке благодаря программе «Чистое небо» и модернизации системы освещения преобразились несколько основных улиц.
Более 4 млрд рублей направлено на ремонт дорожной инфраструктуры, из них свыше 2,8 млрд — на ремонт дорог и тротуаров, более 1 млрд рублей — на ремонт мостов.
Второй год подряд бюджет города превысил 100 млрд рублей, а рост собственных доходов и межбюджетных трансфертов позволил обеспечить финансирование социально важных задач. Отвечая на вопросы депутатов, глава города отметил, что, несмотря на экономические трудности, сокращения бюджетных расходов на основные статьи в 2026 году не предусмотрено. В полной мере будут исполнены все социальные обязательства.
Фото: Мэрия Новосибирска.
— Продолжаем работу по созданию инфраструктуры социально-медицинской реабилитации участников СВО. Формируем сеть реабилитационных отделений на базе филиалов Городского комплексного центра социального обслуживания населения. Первое учреждение появилось в Ленинском районе в 2023 году. В прошлом году открыто два таких отделения — в Дзержинском и Октябрьском районах. В текущем году откроем отделение в Центральном округе, а в следующем — в Советском районе, — сообщил депутатам мэр.
Также мэрия намерена продолжить преобразования в системе управления и содержания города. Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев обратил внимание на то, что необходимо усилить работу по уборке города, особенно в зимний период, совершенствовать работу общественного транспорта, который должен быть доступным и комфортным для всех жителей города, обеспечить регулярное сообщение для отдаленных районов города.
— При подготовке отчета мы провели множество консультаций и встреч с мэром и руководителями департаментов. Все вопросы и рекомендации будут в решении сессии. Их много. Но мы видим положительные результаты и изменения в городской среде, и это нельзя не отметить, — сказал спикер горсовета Дмитрий Асанцев, высказавшийся за принятие отчета мэра.
Депутат горсовета Игорь Кудин указал, что ряд «токсичных» для города проблем стали постепенно находить зримые решения, прежде всего, речь идет о контроле за разрытиями во время ремонта теплосетей и других инженерных коммуникаций (в прошлом году их было более одной тысячи), устранении помех со стороны, так называемых, «подснежников» — автомобилей, мешающих уборке города, а также о создании эффективного парковочного пространства.
— В целом, проделана большая работа. Хотелось бы отметить качественную работу блока, за который отвечает первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев. Это и дорожный ремонт, и модернизация жилищно-коммунальной системы, — сказал Игорь Кудин.
— Есть еще много нерешенных вопросов. Нам предстоит найти эффективные, долгосрочные и системные решения, чтобы каждый житель Новосибирска смог ощутить качественные изменения в городской среде, — резюмировал мэр Максим Кудрявцев.