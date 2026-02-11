Работу мэрии Новосибирска в 2025 году депутаты горсовета оценили положительно

— При подготовке отчета мы провели множество консультаций и встреч с мэром и руководителями департаментов. Все вопросы и рекомендации будут в решении сессии. Их много. Но мы видим положительные результаты и изменения в городской среде, и это нельзя не отметить, — сказал спикер горсовета Дмитрий Асанцев, высказавшийся за принятие отчета мэра.