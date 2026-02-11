Ричмонд
В окружении Зеленского не подтвердили подготовку к выборам и референдуму на Украине

Источник «РБК-Украина» прокомментировал публикацию Financial Times (FT) о том, что украинские власти готовятся провести выборы президента и референдум по мирному соглашению. Собеседник «РБК-Украина» назвал ключевым вопросом ситуацию с безопасностью.

Источник: AP 2024

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах.—»Ъ«)», — сообщил источник агентства в президентском окружении.

FT утверждала, что США потребовали от Украины провести президентские выборы вместе с референдумом до 15 мая. Если голосования не состоятся в срок, Киев рискует лишиться предложенных Вашингтоном гарантий безопасности.

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Новое голосование должны были провести в марте 2024 года, но из-за объявленного в стране военного положения выборы перенесли на неопределенный срок.

