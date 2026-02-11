В окружении Зеленского не подтвердили подготовку к выборам и референдуму на Украине

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах.—»Ъ«)», — сообщил источник агентства в президентском окружении.
FT утверждала, что США потребовали от Украины провести президентские выборы вместе с референдумом до 15 мая. Если голосования не состоятся в срок, Киев рискует лишиться предложенных Вашингтоном гарантий безопасности.
Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Новое голосование должны были провести в марте 2024 года, но из-за объявленного в стране военного положения выборы перенесли на неопределенный срок.