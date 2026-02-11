Ричмонд
Первый зампредседателя Совфеда с рабочей поездкой прибыл в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин во главе делегации верхней палаты российского парламента посетил Крым с рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Первый вице-спикер Совфеда и глава парламента Крыма Владимир Константинов посетили новый дом культуры в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, который откроет свои двери в марте этого года, в годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Также Яцкин и Константинов посетили ранее национализированный властями республики Бахчисарайский цементный завод, ознакомились с работой предприятия и организацией процесса производства.

В ходе визита в Крым Андрей Яцкин проведет выездное совещание по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России.