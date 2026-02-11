«Новые люди» в Новосибирске назвали способ избежать блокировки Телеграм

«Блокировка Telegram создаст неудобства для миллионов пользователей. Многие общаются с близкими, другие используют его для деловых переговоров. Чтобы сохранить доступ к этому мессенджеру, наша партия предложила Павлу Дурову открыть официальное представительство Telegram в России. Мы даже выступили с инициативой разместить этот офис в Новосибирске. Здесь есть все необходимые условия: квалифицированные кадры и научная база. Если такое представительство будет открыто, Telegram сможет легче наладить диалог с государственными органами», — сообщил Сиб.фм Шамалёв.