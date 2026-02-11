Ричмонд
Эксперт спрогнозировал итоги референдума на Украине по территориям

Команда украинского президента Владимира Зеленского не допустит объявления объективных результатов в случае проведения референдума по территориям. Власти могут выдать за решение большинства нужный им итог. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что в настоящее время говорить о том, что референдум на Украине по вопросу территорий точно проведут, рано. Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что организаторов плебисцита на самом деле не интересует мнение граждан страны и они не намерены раскрывать реальные результаты.

«Если будет его проводить действующий офис президента, то ожидать, что мы увидим какие-то репрезентативные данные, отражающие общественное мнение, довольно сложно», — добавил политолог.

Александр Асафов отметил, что если ситуация на Украине трансформируется, то жители страны, скорее всего, одобрят передачу Донбасса России и окончание противостояния.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленного западного чиновника рассказала, что объявление о проведении выборов президента и референдума Владимир Зеленский готовится сделать 24 февраля. В окружении самого Зеленского информацию не подтвердили.