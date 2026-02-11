Правительства Молдовы и Украины подписали три соглашения о сотрудничестве

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Молдова и Украина заключили три двусторонних соглашения по укреплению сотрудничества двух государств в ходе визита молдавской правительственной делегации в Киев.
Документы были подписаны главами ответственных ведомств обеих стран в присутствии премьер-министров Молдовы и Украины Александра Мунтяну и Юлии Свириденко.
Речь в частности идет о соглашении о сотрудничестве в процессе репатриации несопровождаемых детей, которое устанавливает общие механизмы идентификации, защиты и безопасного возвращения к месту постоянного проживания ребенка. Документ позволит властям действовать более оперативно и обеспечит прямое взаимодействие компетентных учреждений в соответствии с международными стандартами защиты прав ребенка.
Также был подписан протокол о создании автомобильного пункта пропуска через государственную границу и наделения его статусом открытого для международного движения. Речь идет о КПП Косэуцы — Ямполь, который будет открыт посте постройки автомобильного моста через реку Днестр между двумя населенными пунктами, что упростит пересечение границы для жителей региона и перевозчиков.
Еще один подписанный документ касается права на оплачиваемый труд для членов семей сотрудников дипломатических и консульских миссий. Они смогут осуществлять профессиональную деятельность в стране пребывания на период дипломатической миссии, в зависимости от имеющейся квалификации.