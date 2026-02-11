Правительства Молдовы и Украины подписали три соглашения о сотрудничестве

Также был подписан протокол о создании автомобильного пункта пропуска через государственную границу и наделения его статусом открытого для международного движения. Речь идет о КПП Косэуцы — Ямполь, который будет открыт посте постройки автомобильного моста через реку Днестр между двумя населенными пунктами, что упростит пересечение границы для жителей региона и перевозчиков.