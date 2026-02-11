Денис Гатаулин единогласно избран председателем Общественной палаты Прикамья

Напомним, формирование седьмого состава Общественной палаты завершилось в середине декабря. Палата состоит из 36 членов: 12 человек утверждаются губернатором, 12 — заксобранием, еще 12 членов выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями. Состав ОППК обновился почти наполовину: из 36 членов только 19 сохранили места в седьмом созыве. Палату покинула и прежний ее руководитель Лилия Ширяева.