«Мы честны перед миром и своим народом. Мы не стремимся к [созданию] ядерного оружия. Мы неоднократно заявляли об этом и готовы к любым проверкам. Но высокая стена недоверия, которую США и Европа воздвигли своими речами, не позволяет этим переговорам привести к результату. Иран не склонит голову перед их чрезмерными требованиями. Иран не уступит перед несправедливостью и агрессией. Мы ведем диалог с соседними странами ради мира и спокойствия в регионе», — сказал он.
Пезешкиан: Иран не стремится к созданию ядерного оружия
ТЕГЕРАН, 11 февраля. /ТАСС/. Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие и готов к любым мерам мониторинга на этот счет. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе обращения к народу по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции, передает корреспондент ТАСС.
