Просили убежища: экстрадицию российских активистов Емельяновой и Малаева объяснили в Казахстане

Вопрос об экстрадиции Юлии Емельяновой и Мансура Малаева подняли журналисты. Галымжан Койгелдиев, отвечая на вопросы, подчеркнул, что все вопросы экстрадиции требуют тщательного и кропотливого подхода. Процесс начинается с экстрадиционного ареста, затем назначается экстрадиционная проверка, в ходе которой изучаются все обстоятельства дела.
Койгелдиев отметил, что когда человек заявляет о возможном применении к нему запрещенных методов давления, эти факты обязаны быть тщательно изучены, опираясь на рекомендации авторитетных международных организаций по защите прав человека. Только после этого принимается взвешенное решение.
Он также сообщил, что Юлия Емельянова находилась в розыске по подозрению в краже. Ее разыскивали по общеуголовному преследованию, и все ее доводы не нашли подтверждения. Юлия обращалась за статусом беженца, но получила отказ, и даже не подала апелляцию.
Касательно Мансура Малаева, ситуация была аналогичной. Перед экстрадицией в Россию были проведены все необходимые процедуры, включая экстрадиционный арест и изучение всех материалов и доводов. Российские коллеги предоставили соответствующие гарантии, которые были получены и проверены. Оснований не доверять этим гарантиям нет.