Daily Mail: Британия готовится к потенциальному конфликту с Россией

Солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в Великобритании полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: NATO
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, это уникальный объект Минобороны, который находится на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир. Полигон Copehill Down, технически известный как «Центр ведения боевых действий в населенных пунктах» (FIBUA), был построен в 1987 году, чтобы напоминать немецкую деревню в Баварии. Позднее он был расширен: на объекте появились новые переулки, туннели, огороженные бараки и пешеходные дорожки.

Новобранцы, по данным DM, в течение шести месяцев проходят здесь «жесточайшую» тренировку, готовясь к возможному развертыванию на передовой в Восточной Европе.

Это делается для того, чтобы проверить физическую и психическую выносливость солдат и научить их «контролируемой агрессии», когда они находятся в состоянии крайнего истощения и почти не спят, поясняет DM.

На полигоне, по сведениям издания, британцы отрабатывают боевые действия в городских условиях.

Объекты на полигоне напоминает разбомбленный город, чтобы точнее имитировать ситуацию на полях сражений на Украине.

Капитан Майк Линдгрен, командующий ротой «Д» 5-го стрелкового батальона, заявил, что в случае войны с Россией боевые действия «могут проводиться в местах, похожих на это». Он отметил, что городская среда во время войны представляет для военных наиболее серьезную проблему: «Враг может находиться не прямо перед вами, он — над вами, слева от вас или под вами в канализационных системах».

Как признался Линдгрена, в Британии «натаскивают» солдат, чтобы они «могли продемонстрировать волю к борьбе… и убивать врагов в здании с очень близкого расстояния».

Такие тренировки называются «полоса меча».

DM напоминает, что британские и французские войска будут размещены в «военных центрах» на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня. Им предстоит обучать украинские войска и защищать арсеналы оружия, пишет газета.