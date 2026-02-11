Daily Mail: Британия готовится к потенциальному конфликту с Россией

Согласно статье, это уникальный объект Минобороны, который находится на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир. Полигон Copehill Down, технически известный как «Центр ведения боевых действий в населенных пунктах» (FIBUA), был построен в 1987 году, чтобы напоминать немецкую деревню в Баварии. Позднее он был расширен: на объекте появились новые переулки, туннели, огороженные бараки и пешеходные дорожки.
Это делается для того, чтобы проверить физическую и психическую выносливость солдат и научить их «контролируемой агрессии», когда они находятся в состоянии крайнего истощения и почти не спят, поясняет DM.
На полигоне, по сведениям издания, британцы отрабатывают боевые действия в городских условиях.
Капитан Майк Линдгрен, командующий ротой «Д» 5-го стрелкового батальона, заявил, что в случае войны с Россией боевые действия «могут проводиться в местах, похожих на это». Он отметил, что городская среда во время войны представляет для военных наиболее серьезную проблему: «Враг может находиться не прямо перед вами, он — над вами, слева от вас или под вами в канализационных системах».
Такие тренировки называются «полоса меча».
DM напоминает, что британские и французские войска будут размещены в «военных центрах» на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня. Им предстоит обучать украинские войска и защищать арсеналы оружия, пишет газета.