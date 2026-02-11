Daily Mail: Британия готовится к потенциальному конфликту с Россией

Капитан Майк Линдгрен, командующий ротой «Д» 5-го стрелкового батальона, заявил, что в случае войны с Россией боевые действия «могут проводиться в местах, похожих на это». Он отметил, что городская среда во время войны представляет для военных наиболее серьезную проблему: «Враг может находиться не прямо перед вами, он — над вами, слева от вас или под вами в канализационных системах».