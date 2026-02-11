Минспорт РФ высоко оценил развитие самбо на Кубани

На совещании подвели основные итоги 2025 года, о которых рассказал Сергей Елисеев.
Президент Всероссийской Федерации самбо отметил устойчивый рост не только числа самбистов, но квалифицированного тренерско-судейского состава. Он акцентрировал внимание на высоком уровне организации соревнований, в том числе проведенных в Краснодарском крае, и на достижениях кубанских спортсменов.
Участники совещания отметили, что Кубань — единственный регион в России, где во всех муниципалитетах реализуется уникальная программа строительства центров единоборств. Спортивные дворец и арена краевой столицы принимают крупнейшие всероссийские и международные соревнования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
— Краснодарский край — один из лидеров по развитию самбо в России. В регионе действуют три спортивные школы олимпийского резерва, где занимаются самбо: в Краснодаре, Армавире и станице Динской. Этот вид спорта развивается в 82 отделениях в 44 муниципалитетах края, — подчеркнул Александр Агибалов.
По словам вице-губернатора края, в 2025 году кубанские самбисты завоевали множество наград на престижных турнирах российского и международного уровня. В регионе насчитывается свыше 11 тысяч самбистов и 170 профессиональных тренеров. Общая численность заинтересованных этим видом спорта — около 86 тысяч человек.