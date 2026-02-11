Минспорт РФ высоко оценил развитие самбо на Кубани

— Краснодарский край — один из лидеров по развитию самбо в России. В регионе действуют три спортивные школы олимпийского резерва, где занимаются самбо: в Краснодаре, Армавире и станице Динской. Этот вид спорта развивается в 82 отделениях в 44 муниципалитетах края, — подчеркнул Александр Агибалов.