Ситуацию вокруг договоренностей, достигнутых на встрече в Анкоридже, депутат прокомментировал после заявления главы российского МИДа Сергея Лаврова. Министр отметил, что мирный план президента США Дональда Трампа, первоначально переданный России на Аляске, позволил бы приблизить урегулирование украинского кризиса, но инициативы Белого дома были изменены под влиянием Киева и стран Евросоюза.
«Зеленский и европейские страны всячески торпедировали договоренности на Аляске, и они это не скрывали, они об этом говорили», — отметил собеседник «Ленты.ру». Алексей Чепа добавил, что Вашингтон пытается оказать давление на Украину и Европу, чтобы принудить их к миру, но одновременно с этим в США действуют силы, выступающие против заключения мирной сделки.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что первоначальная версия мирного плана Трампа была несколько раз «перелопачена». Кремль при этом получил только один официальный вариант. Все остальные версии Лавров назвал попыткой Зеленского «изнасиловать» мирные предложения Белого дома.