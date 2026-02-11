Ричмонд
В Госдуме отреагировали на ситуацию с договоренностями Анкориджа

Договоренности, достигнутые на саммите глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе прошлого года, могли бы стать основой урегулирования украинского кризиса, но были блокированы украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими политиками. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ситуацию вокруг договоренностей, достигнутых на встрече в Анкоридже, депутат прокомментировал после заявления главы российского МИДа Сергея Лаврова. Министр отметил, что мирный план президента США Дональда Трампа, первоначально переданный России на Аляске, позволил бы приблизить урегулирование украинского кризиса, но инициативы Белого дома были изменены под влиянием Киева и стран Евросоюза.

«Зеленский и европейские страны всячески торпедировали договоренности на Аляске, и они это не скрывали, они об этом говорили», — отметил собеседник «Ленты.ру». Алексей Чепа добавил, что Вашингтон пытается оказать давление на Украину и Европу, чтобы принудить их к миру, но одновременно с этим в США действуют силы, выступающие против заключения мирной сделки.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что первоначальная версия мирного плана Трампа была несколько раз «перелопачена». Кремль при этом получил только один официальный вариант. Все остальные версии Лавров назвал попыткой Зеленского «изнасиловать» мирные предложения Белого дома.

