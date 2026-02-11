«Зеленский и европейские страны всячески торпедировали договоренности на Аляске, и они это не скрывали, они об этом говорили», — отметил собеседник «Ленты.ру». Алексей Чепа добавил, что Вашингтон пытается оказать давление на Украину и Европу, чтобы принудить их к миру, но одновременно с этим в США действуют силы, выступающие против заключения мирной сделки.