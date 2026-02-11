Права брокеров расширяют в Беларуси

Сегодня он был принят в первом чтении в Овальном зале, проект закона представил министр торговли Артур Карпович.
«Сегодня в биржевую торговлю вводятся новые механизмы заключения биржевых сделок. Проектом закона предлагается предоставить биржевому брокеру право выступать одновременно на стороне нескольких покупателей, то есть совершить централизованную закупку», — сообщил Карпович, представляя законопроект, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, сегодня возможность централизации закупок предусмотрена законодательством о государственных закупках и закупках за счет собственных средств.
«Мы видим в этом перспективу прежде всего для организации одной системы или холдинга. Основной целью данного нововведения является создание благоприятных биржевых механизмов направленных на сокращение расходов покупателей», — отметил глава ведомства.
По его словам, пилотный проект уже стартовал на бирже с Федерацией профсоюзов Беларуси.
Принципы биржевой торговли.
Он также рассказал о других новациях нового законопроекта.
«Проектом закона закрепляются основные принципы биржевой торговли. Сегодня Республика Беларусь участвует в реализации многих международных проектов по формированию единых биржевых товаров и фондовых рынков Союзного государства стран СНГ и ЕАЭС. Практически в каждом из этих документов идет речь об установлении единых принципов биржевой торговли», — сказал министр.
Поэтому, по его словам, необходимо прежде всего закрепить в законодательстве национальные принципы, которые призваны способствовать защите прав и интересов всех участников, стимулировать конкуренцию и поддерживать ее развитие.
Карпович сообщил, что биржевая торговля в Беларуси развивается уже более 20 лет и биржевой механизм «идет в ногу со временем и позволяет эффективно организовать торговлю на прозрачных условиях и по рыночным ценам».
Организацию и проведение биржевых торгов в стране в соответствии с указом главы государства обеспечивает Белорусская универсальная товарная биржа.