Права брокеров расширяют в Беларуси

МИНСК, 11 фев — Sputnik. В Беларуси будут расширены права брокера и закреплены на законодательном уровне основные принципы биржевой торговли, это следует из проекта закона, которым вносятся изменения в закон «О товарных биржах».

Источник: Sputnik.by

Сегодня он был принят в первом чтении в Овальном зале, проект закона представил министр торговли Артур Карпович.

«Сегодня в биржевую торговлю вводятся новые механизмы заключения биржевых сделок. Проектом закона предлагается предоставить биржевому брокеру право выступать одновременно на стороне нескольких покупателей, то есть совершить централизованную закупку», — сообщил Карпович, представляя законопроект, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, сегодня возможность централизации закупок предусмотрена законодательством о государственных закупках и закупках за счет собственных средств.

«Мы видим в этом перспективу прежде всего для организации одной системы или холдинга. Основной целью данного нововведения является создание благоприятных биржевых механизмов направленных на сокращение расходов покупателей», — отметил глава ведомства.

По его словам, пилотный проект уже стартовал на бирже с Федерацией профсоюзов Беларуси.

Принципы биржевой торговли.

Он также рассказал о других новациях нового законопроекта.

«Проектом закона закрепляются основные принципы биржевой торговли. Сегодня Республика Беларусь участвует в реализации многих международных проектов по формированию единых биржевых товаров и фондовых рынков Союзного государства стран СНГ и ЕАЭС. Практически в каждом из этих документов идет речь об установлении единых принципов биржевой торговли», — сказал министр.

Поэтому, по его словам, необходимо прежде всего закрепить в законодательстве национальные принципы, которые призваны способствовать защите прав и интересов всех участников, стимулировать конкуренцию и поддерживать ее развитие.

Карпович сообщил, что биржевая торговля в Беларуси развивается уже более 20 лет и биржевой механизм «идет в ногу со временем и позволяет эффективно организовать торговлю на прозрачных условиях и по рыночным ценам».

Организацию и проведение биржевых торгов в стране в соответствии с указом главы государства обеспечивает Белорусская универсальная товарная биржа.

