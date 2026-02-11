Песков усомнился насчет связи в зоне спецоперации через Telegram

Говоря о ситуации с мессенджером, Песков отметил, что «закон нужно выполнять». «РКН несет ответственность за то, чтобы компании, которые оказывают услуги в этой области, выполняли соответствующее законодательство. Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram, но если реакции не следует, то РКН принимает меры в соответствии с законодательством», — пояснил Песков.