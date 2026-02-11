Ричмонд
Песков усомнился насчет связи в зоне спецоперации через Telegram

Ситуацию, при которой блокировка мессенджера Telegram вызовет трудности в координации усилий российских военных, представить «трудно и невозможно», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения военных блогеров о сложностях из-за замедления мессенджера.

Источник: Reuters

«Ну вы знаете я не специалист. Эти вопросы нужно адресовать Минобороны. Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно», — передает его слова корреспондент РБК.

Говоря о ситуации с мессенджером, Песков отметил, что «закон нужно выполнять». «РКН несет ответственность за то, чтобы компании, которые оказывают услуги в этой области, выполняли соответствующее законодательство. Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram, но если реакции не следует, то РКН принимает меры в соответствии с законодательством», — пояснил Песков.

Накануне Роскомнадзор сообщил РБК о намерении продолжить ужесточение ограничений в работе мессенджеров из-за их несоответствия российскому законодательству и недостаточной защиты данных.

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на это заявление, подчеркнув, что мессенджер будет придерживаться принципов свободы слова и уважать конфиденциальность пользователей.

В августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России). Ведомство обосновало это решение необходимостью борьбы с преступной деятельностью, осуществляемой через мессенджеры.

Материал дополняется

