Лавров: мораторий по лимитам ДСНВ сохраняется, пока США его соблюдают

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мораторий в отношении лимитов российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сохраняется до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Источник: Reuters

«Не добавляет оптимизма непростая ситуация в сфере стратегической стабильности, в деградации которой ряд европейских русофобов безосновательно обвиняют именно Россию. Между тем выдвинутая президентом [РФ Владимиром] Путиным инициатива о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами по Договору о стратегических наступательных вооружениях заложенных в нем центральных количественных ограничений была оставлена без официального ответа американской стороной», — указал глава дипведомства.

«Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны, который был объявлен президентом, он сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты», — подчеркнул Лавров.

