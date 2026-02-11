Лавров: мораторий по лимитам ДСНВ сохраняется, пока США его соблюдают

«Не добавляет оптимизма непростая ситуация в сфере стратегической стабильности, в деградации которой ряд европейских русофобов безосновательно обвиняют именно Россию. Между тем выдвинутая президентом [РФ Владимиром] Путиным инициатива о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами по Договору о стратегических наступательных вооружениях заложенных в нем центральных количественных ограничений была оставлена без официального ответа американской стороной», — указал глава дипведомства.
«Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны, который был объявлен президентом, он сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты», — подчеркнул Лавров.