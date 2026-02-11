В Госдуме определили главную гарантию безопасности для России

«Размещение войск НАТО на территории Украины — это основное. Мы говорили об этом много раз, и, по большому счету, из-за этого и начался конфликт», — уточнила собеседница «Ленты.ру». Парламентарий добавила, что в мирном соглашении будет много пунктов, в том числе касающихся гарантий безопасности, но именно запрет на дислокацию военных сил альянса — самый главный.
Она отметила, что даже если Украина формально откажется от вступления в Североатлантический альянс, на ее землях могут пытаться разместить военнослужащих НАТО в качестве миротворческих сил. Депутат подчеркнула, что этот вариант также неприемлем для России.
Журова объяснила, что в соглашении могут зафиксировать отказ от размещения войск НАТО, но ввести для поддержки Киева «добровольцев, миротворцев». «Это, естественно, нас тоже не устроит», — добавила парламентарий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности, которых требует Украина и ее европейские союзники, направлены против России. Он уточнил, что Киев настаивает на том, чтобы европейцы разместили свои воинские контингенты на украинской территории.