В Госдуме определили главную гарантию безопасности для России

«Размещение войск НАТО на территории Украины — это основное. Мы говорили об этом много раз, и, по большому счету, из-за этого и начался конфликт», — уточнила собеседница «Ленты.ру». Парламентарий добавила, что в мирном соглашении будет много пунктов, в том числе касающихся гарантий безопасности, но именно запрет на дислокацию военных сил альянса — самый главный.