В Госдуме определили главную гарантию безопасности для России

Запрет на размещение войск НАТО на украинской территории, а не только отказ Киева от вступления в западный военный блок, станет ключевой гарантией безопасности для России. На это требование к мирным договоренностям в беседе с «Лентой.ру» обратила внимание депутат Госдумы Светлана Журова.

Источник: РИА "Новости"

«Размещение войск НАТО на территории Украины — это основное. Мы говорили об этом много раз, и, по большому счету, из-за этого и начался конфликт», — уточнила собеседница «Ленты.ру». Парламентарий добавила, что в мирном соглашении будет много пунктов, в том числе касающихся гарантий безопасности, но именно запрет на дислокацию военных сил альянса — самый главный.

Она отметила, что даже если Украина формально откажется от вступления в Североатлантический альянс, на ее землях могут пытаться разместить военнослужащих НАТО в качестве миротворческих сил. Депутат подчеркнула, что этот вариант также неприемлем для России.

Журова объяснила, что в соглашении могут зафиксировать отказ от размещения войск НАТО, но ввести для поддержки Киева «добровольцев, миротворцев». «Это, естественно, нас тоже не устроит», — добавила парламентарий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности, которых требует Украина и ее европейские союзники, направлены против России. Он уточнил, что Киев настаивает на том, чтобы европейцы разместили свои воинские контингенты на украинской территории.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
