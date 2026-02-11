«Made in Russia» на UzBuild 2026: новые возможности для сотрудничества с Узбекистаном

В этом году в UzBuild 2026 — 27-й Узбекистанской международной строительной выставке и центральном событии Строительно-интерьерной недели — участвуют 450 компаний и брендов из 22 стран. Среди участников — как российские, так и узбекистанские компании, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.
Глава Ассоциации «Узсаноаткурилишматериаллари» Ильес Рахимов отметил, что такие площадки открывают отличные возможности для сотрудничества между компаниями двух стран, а интерес к совместным проектам высокий — речь идет о развитии экономического и инвестиционного партнерства с перспективой расширения работы и с российскими регионами.
Представитель АО «Российский экспортный центр» Евгений Шелгинских рассказал, что в Ташкент привезли 12 компаний из 10 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую и Ульяновскую области. Российские производители представили продукцию от фанеры и пиломатериалов до инновационных решений и мебели премиум-класса под единым брендом «Made in Russia».
По его словам, Узбекистан остается одним из ключевых и стратегически важных направлений для Российского экспортного центра.
«Мы помогаем бизнесу обеих стран находить друг друга, проверяем партнеров и сопровождаем компании на всех этапах — от идеи экспорта до поставок в Узбекистан. Среди финансовых услуг наиболее востребовано страхование отсрочки платежа, среди нефинансовых — поиск надежных партнеров», — отметил Шелгинских.
Выставочная площадка объединяет секции как строительных материалов, так и строительных технологий. Значительную часть экспозиции занимает национальный стенд «Made in Russia», где российские компании представят современные строительные и отделочные материалы, решения и технологические разработки для инфраструктурных и коммерческих проектов, позволяющие ускорять и удешевлять строительные процессы.
Организаторы выставки: Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнеры ICA Eurasia Group и Congresses of Central Asia — CCA.