«Made in Russia» на UzBuild 2026: новые возможности для сотрудничества с Узбекистаном

Глава Ассоциации «Узсаноаткурилишматериаллари» Ильес Рахимов отметил, что такие площадки открывают отличные возможности для сотрудничества между компаниями двух стран, а интерес к совместным проектам высокий — речь идет о развитии экономического и инвестиционного партнерства с перспективой расширения работы и с российскими регионами.