Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 февраля: главное

Кремль заинтересован в обсуждении с США экономических тем.
Считаем, что на повестке много тем, которые могли бы представлять взаимный интерес.
Россия будет использовать имеющиеся каналы общения с США, чтобы прояснить ситуацию с запретом на участие в сделках с венесуэльской нефтью.
У нас есть инвестиции в Венесуэле, есть наши долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность. Это все повод для проговора этой ситуации с американцами.
Рано говорить о якобы намерениях Зеленского провести выборы, сейчас имеется только обмен сообщениями через прессу со стороны источников.
В вопросе возможного проведения выборов на Украине нужно ориентироваться на первоисточники, а от них таких заявлений пока не было.
Вопросы членства ЮАР в Группе двадцати не обсуждаются Москвой и Вашингтоном.
ЮАР должна играть активную роль в работе Группы двадцати.
Мы считаем, что ЮАР должна присутствовать и должна принимать активное участие.
Армения и Азербайджан — суверенные государства, поэтому они имеют полное право строить отношения с любыми странами, включая США.
У России с Арменией и Азербайджаном свои взаимовыгодные отношения, которые будут развиваться.
РФ и Армению объединяют интеграционные проекты, которые выгодно продолжать. Россия рассчитывает на то, что взаимодействие с Арменией в рамках ЕАЭС будет продолжаться.
Вряд ли кто-то возьмется оспаривать роль, которую играет ЕврАзЭС в сохранении таких высоких темпов экономического развития этой страны, эта роль очевидна.
Россия в атомной энергетике является самой передовой страной в мире и способна выдерживать самый высокий уровень конкуренции.
Компетенции РФ в атомной сфере выше, чем у США, а стоимость услуг ниже.
Контакты с представителями Telegram ведутся, но раз мессенджер продолжает не выполнять законы РФ, Роскомнадзор ограничивает работу сервиса.
Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз-таки несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство.
Последствия замедления Telegram для фронта едва ли могут быть заметными, поскольку военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры.
11 февраля Владимир Путин проведет встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.