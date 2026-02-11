Новый мэр Анапы Светлана Маслова рассказала о надеждах на курортный сезон-2026

В то же время каким окажется курортный сезон — 2026 будет во многом зависеть от того, смогут ли гости посещать знаменитые анапские пляжи. А они, как заявила на днях в своем выступлении на пленарном заседании Совета Федерации глава Роспотребнадзора Анна Попова, пока не готовы к открытию после разлива нефтепродуктов. И хотя для очистки песчаного берега делается очень много, этого пока недостаточно, чтобы открывать пляжи.