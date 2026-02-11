РЦНК в Кишиневе будет работать до лета 2026 года — глава Россотрудничества

Молдавский парламент 27 ноября 2025 года во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдовы и России о создании и функционировании культурных центров. В связи с этим ранее глава Министерства иностранных дел Молдовы Михаил Попшой заявил, что РЦНК должен будет прекратить работу в Кишиневе до начала июля 2026.