РЦНК в Кишиневе будет работать до лета 2026 года — глава Россотрудничества

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Российский центр науки и культуры (РЦНК) — Русский дом в Кишиневе — будет работать до лета 2026 года, заявил в интервью для российских СМИ глава Россотрудничества Евгений Примаков.
По его словам, Россия получила в декабре 2025 года официальное уведомление от молдавской стороны о принятии ею решения о непродлении действия соглашения между правительствами двух стран от 30 октября 1998 года о создании и функционировании культурных центров.
«Поэтому РЦНК в Кишиневе имеет право на продолжение своей деятельности до лета 2026 года», — пояснил Примаков.
Он также уточнил, что на сегодняшний день РЦНК в Кишиневе продолжает свою работу.
В интервью Примаков отметил, что работа Русских домов в странах Европы в целом сталкивается с различными ограничениями и проявлениями враждебности.
«Работать в Европе, конечно, сейчас непросто. Представительства Россотрудничества сталкиваются с враждебными проявлениями: от получения сообщений с угрозами в адрес сотрудников до прямого вандализма в отношении зданий российских центров науки и культуры», — отметил он.
Тем не менее, подчеркнул Примаков, работа Россотрудничества в странах Европейского союза «продолжается, несмотря на возникающие неблагоприятные условия работы и трудности».
Молдавский парламент 27 ноября 2025 года во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдовы и России о создании и функционировании культурных центров. В связи с этим ранее глава Министерства иностранных дел Молдовы Михаил Попшой заявил, что РЦНК должен будет прекратить работу в Кишиневе до начала июля 2026.