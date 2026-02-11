СМИ: Киев рассматривает отправку делегации в Москву для переговоров

«Украинскую делегацию отправят прямо… в Москву, чтобы ускорить переговоры: из наших источников стало известно, что рассматривается такой вариант», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, в качестве гарантов безопасности могут выступить спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
«Они в Польше заберут делегацию из Киева и самолетом направятся в аэропорт “Внуково”. Под вопросом остается участие Кирилла Буданова*», — уточнили в издании.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов