СМИ: Киев рассматривает отправку делегации в Москву для переговоров

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине, сообщает в среду украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Украинскую делегацию отправят прямо… в Москву, чтобы ускорить переговоры: из наших источников стало известно, что рассматривается такой вариант», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным издания, в качестве гарантов безопасности могут выступить спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Они в Польше заберут делегацию из Киева и самолетом направятся в аэропорт “Внуково”. Под вопросом остается участие Кирилла Буданова*», — уточнили в издании.

В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23—24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.

* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

