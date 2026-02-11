Политолог: Франция показала свою готовность поддерживать Украину

Можно сделать вывод, это Макрон пытается любыми способами обеспечить место ЕС в дипломатических переговорах по достижению прекращения конфликта на Украине. Европа не может смириться с мыслью, что американцы могут договориться с Россией напрямую, и в треугольнике Россия — Украина — США Евросоюз остается не у дел.