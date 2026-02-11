Политолог: Франция показала свою готовность поддерживать Украину

Считать поставки двух списанных самолетов значительной помощью, которая укрепит украинские ВВС, это смешно. Скорее всего, это чисто символический жест, который говорит о том, что Франция собирается и дальше накачивать оружием Украину.
Эксперт также отметил, что позиция Франции по украинскому конфликту не меняется, конструктивных действий после последних заявлений президента Эмманюэля Макрона тоже не наблюдается. Поэтому России пока не о чем говорить с Францией и Европой, считает политолог.
Можно сделать вывод, это Макрон пытается любыми способами обеспечить место ЕС в дипломатических переговорах по достижению прекращения конфликта на Украине. Европа не может смириться с мыслью, что американцы могут договориться с Россией напрямую, и в треугольнике Россия — Украина — США Евросоюз остается не у дел.
Ранее сообщалось, что Франция передаст Украине два истребителя Mirage 2000 из своих запасов. Ожидается, что самолеты поступят на Украину в течение шести месяцев.