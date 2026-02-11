Ричмонд
Политолог: Франция показала свою готовность поддерживать Украину

Поставки Украине двух самолетов Mirage 2000 — это символический жест Франции. Он говорит о том, Париж не меняет своей позиции по украинскому конфликту и собирается дальше поддерживать Киев. Такое мнение в интервью Новостям Mail высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Авторы и эксперты
Сергей Федоров
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Считать поставки двух списанных самолетов значительной помощью, которая укрепит украинские ВВС, это смешно. Скорее всего, это чисто символический жест, который говорит о том, что Франция собирается и дальше накачивать оружием Украину.

Сергей Федоров
ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

Эксперт также отметил, что позиция Франции по украинскому конфликту не меняется, конструктивных действий после последних заявлений президента Эмманюэля Макрона тоже не наблюдается. Поэтому России пока не о чем говорить с Францией и Европой, считает политолог.

Можно сделать вывод, это Макрон пытается любыми способами обеспечить место ЕС в дипломатических переговорах по достижению прекращения конфликта на Украине. Европа не может смириться с мыслью, что американцы могут договориться с Россией напрямую, и в треугольнике Россия — Украина — США Евросоюз остается не у дел.

Сергей Федоров
ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

Ранее сообщалось, что Франция передаст Украине два истребителя Mirage 2000 из своих запасов. Ожидается, что самолеты поступят на Украину в течение шести месяцев.

