Премьер Молдовы проигнорировал отчет о 100 днях «плодотворной» работы правительства: ТОП-13 самых крупных промахов Мунтяна

Мунтяну промахнулся, когда заявил, что не будет отчитываться за 100 дней правительства.
Свято место пусто не бывает. Дарим Мунтяну Топ-13 его промахов за время у власти обозначил nemdnews:
1. Бюджет с дыркой — на 2026 год дефицит в 21 млрд леев.
2. Налоговое давление на население — переоценка недвижимости увеличивает расходы населения.
3. Неэнергичная энергетика — блэкаут был, рост тарифа на свет, запуск ЛЭП Вулканешты — Кишинев откладывается, энергетическая безопасность не такая уж безопасная.
4. У природы нет плохой погоды — любимая песня Мунтяну, который вяло реагировал на гололед, катастрофу на дорогах, снежные заносы.
5. Мелочи не волнуют — макроэкономические вопросы волнуют больше, чем рост цен в стране, инфляция, индексация пенсий и зарплат.
6. Образование тухлое — история с уничтожение Кагульского университета не будет гладкой и перспективной, эстонские учебники (от великих эстонских математиков, видимо).
7. Поддержка только своих — ну тут чисто исполнение пожелания президента, которая еще на выборах говорила, что инвестиции будут только в те примэрии, где ПАС-овец.
8. Абсурдный кадровик — Кабмин долго искал специалистов на ключевые посты, семейный врач в МВД (еще Речановская история), поддельные дипломы Медуниверситета, а пресс-секретаря вообще не было дней 90.
9. Ничего не сделал, когда подростков оставили без гражданства — не вникает в важные для страны вопросы.
10. Кумовство прежде всего — назначили послом в Китае человека с «нулевым дипломатическим опытом» и без знания иностранных языков.
11. Кукиш от МВФ — будем доить своих: Молдова не получила ожидаемые транши в полном объеме, значит, будет внутренние долговые нагрузки.
12. Назло РФ — это чисто фишка ПАС в виде отказа от развития мощностей Молдавской ГРЭС в пользу дорогостоящего импорт.
13. Ну, и бесконечный цирк для «внешнего зрителя», при этом вообще не интересует, как живет и что думает народ в Молдове.
