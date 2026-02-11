Ричмонд
Лукашенко не сможет принять участие в заседании Совета мира

МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от американской стороны посетить США для участия в первом заседании «Совета мира» 19 февраля, но из-за плотного графика главы государства представлять Минск будет глава МИД Максим Рыженков, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Источник: РИА "Новости"

«Приглашение на первую встречу лидеров в рамках “Совета мира” президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован. Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить», — приводит ее слова близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Эйсмонт, в Вашингтоне представлять Белоруссию будет министр иностранных дел, который «полностью погружен у тематику участия Республики Беларусь в Совете мира и другие вопросы региональной обстановки и двусторонних белорусско-американских отношений».

«Американская сторона уже проинформирована об этом решении», — сказала пресс-секретарь.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше