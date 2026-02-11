Лукашенко не сможет принять участие в заседании Совета мира

«Приглашение на первую встречу лидеров в рамках “Совета мира” президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован. Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить», — приводит ее слова близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Эйсмонт, в Вашингтоне представлять Белоруссию будет министр иностранных дел, который «полностью погружен у тематику участия Республики Беларусь в Совете мира и другие вопросы региональной обстановки и двусторонних белорусско-американских отношений».
«Американская сторона уже проинформирована об этом решении», — сказала пресс-секретарь.