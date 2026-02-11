Ричмонд
Мэр Уфы раскритиковал коммунальщиков за неэффективное использование техники.

Источник: скриншот / трансляция

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии раскритиковал коммунальщиков за неэффективное использование техники. По словам градоначальника, машины, закрепленные за одним районом, часто уезжают на другие участки.

«При этом качество уборки снега не улучшается. Есть районы, для которых мы покупаем технику, но тем не менее, эта техника постоянно куда-то уезжает: то в другие районы, то еще куда-то. Вы прекратите это делать. Мы перестанем просто вам приобретать технику, если она вам не нужна», — сказал мэр города.

Ранее сообщалось, что в Уфе отремонтируют дороги к девяти СНТ.