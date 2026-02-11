Ратмир Мавлиев поручил обращать особое внимание пенсионерам Уфы.

«Ваш доклад оптимистичный и наполнен энергией. Тем не менее уделяем недостаточное внимание нашим пенсионерам. В городе огромный потенциал, чтобы они чувствовали себя ещё более комфортно. Необходимо создавать им условия для встреч. Как минимум три центра надо в разных частях города. Люди могли бы собираться и общаться», — сказал Ратмир Мавлиев.