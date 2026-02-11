Ратмир Мавлиев поручил обращать особое внимание пенсионерам Уфы.

Сегодня на оперативном совещании «Уфимская среда» глава администрации столицы Ратмир Мавлиев поручил ряду профильных управлений усилить внимание пенсионерам. Об этом мэр высказался после доклада председателя Уфимского городского совета ветеранов Владимира Бойко.
«Ваш доклад оптимистичный и наполнен энергией. Тем не менее уделяем недостаточное внимание нашим пенсионерам. В городе огромный потенциал, чтобы они чувствовали себя ещё более комфортно. Необходимо создавать им условия для встреч. Как минимум три центра надо в разных частях города. Люди могли бы собираться и общаться», — сказал Ратмир Мавлиев.
После этих слов мэра Уфы поступило предложение рассмотреть возможность размещения таких центров для встреч на базе городских библиотек.
«Решение правильное. Учитывая, что в них тишина. Читальные залы тоже не востребованы», — сказал Ратмир Мавлиев.
Глава администрации Уфы дал поручение ряду профильных управлений рассмотреть возможности наполнить досуг пенсионеров и даже взяться за их обучение, например, кибербезопасности.