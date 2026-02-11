Президент Беларуси Александр Лукашенко получил приглашение на встречу лидеров Совета мира в США, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт 11 февраля сказала о том, что Александру Лукашенко поступило приглашение поучаствовать в первой встрече лидеров в рамках Совета мира, к оторая будет проходить в Вашингтоне.
— Мы полностью разделяем нацеленность президента США (Дональда Трампа. — Ред.) и Совета мира на разрешение всех мировых конфликтов мирным путем, — прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси.
Напомним, 22 января в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Несколькими днями ранее, как писала «Комсомолка», глава США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси принял положительное решение по этому вопросу. Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все». Также стало известно, что Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира.
Кроме того, в конце первой февральской недели сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу Совета мира, куда входит и Беларусь, в Вашингтоне 19 февраля.