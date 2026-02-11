Заменили каждый уголок: Алексей Текслер рассказал о ремонте сельских школ

В Агаповском районе после капитального ремонта открылись две школы. Ученики Агаповской средней школы № 1 имени П. А. Скачкова и Магнитной средней школы вернулись в полностью обновленные и современные здания. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.
В Агаповской школе ремонтные работы затронули буквально каждый уголок: полностью заменены инженерные системы, обновлены фасад, учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, санузлы, а также столовая и пищеблок. Кроме того, здесь установили современные системы безопасности.
В Магнитной школе капитально отремонтировали кровлю и внутреннюю отделку, кардинально преобразили столовую, пищеблок, спортивный и актовый залы. Также здесь модернизировали системы пожарной и охранной сигнализации и создали доступную среду для маломобильных учеников.
Оба объекта обновлены по региональному проекту «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».
— Теперь ребята учатся в комфортных условиях, где светло и безопасно, — отметил Алексей Текслер. — Мы и дальше продолжим создавать равные возможности для качественного образования во всех районах Челябинской области.