NYT: Белый дом готовится размещать новые боеголовки и проводить ядерные испытания

Издание подчеркивает, что оба шага обратят вспять почти 40-летний период ужесточения ядерного контроля со стороны Соединенных Штатов, которые сокращали или сохраняли на прежнем уровне количество оружия, загруженного в шахты, на бомбардировщики и подводные лодки. Что касается подземных ядерных испытаний, то в последний раз США проводили их в 1992 году, хотя в прошлом году президент Дональд Трамп заявил, что хочет возобновить их «наравне» с Китаем и Россией.