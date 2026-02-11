NYT: Белый дом готовится размещать новые боеголовки и проводить ядерные испытания

Издание подчеркивает, что оба шага обратят вспять почти 40-летний период ужесточения ядерного контроля со стороны Соединенных Штатов, которые сокращали или сохраняли на прежнем уровне количество оружия, загруженного в шахты, на бомбардировщики и подводные лодки. Что касается подземных ядерных испытаний, то в последний раз США проводили их в 1992 году, хотя в прошлом году президент Дональд Трамп заявил, что хочет возобновить их «наравне» с Китаем и Россией.
Томас Динанно, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, на прошлой неделе в Женеве дал понять, что администрация Трампа считает, что Россия и Китай уже провели подобные испытания.
В частности, Динанно безапелляционно заявил, что Пекин использовал «метод развязки» (decoupling), чтобы скрыть свои испытания. Он имел в виду метод, который разработчики бомб применяют для разделения ударных волн ядерного взрыва, чтобы они не воздействовали на земную кору. Небольшие взрывы проводятся в большой подземной полости или в контейнере за сверхпрочными стальными стенками (такой метод уменьшает сейсмический сигнал от взрыва 70−100 раз, делая его почти неотличимым от землетрясения. — Прим. ред.).
Как предполагает NYT, США могут разместить дополнительные ядерные боеголовки на подводных лодках класса Ohio. Каждая из 14 субмарин этого класса оснащена 24 пусковыми установками, которые могут запускать ракеты с ядерными боеголовками. По условиям СНВ-III, Пентагон оставлял пустыми четыре пусковые установки на каждой подлодке, теперь он сможет загрузить в них ракеты.
Но также не исключено, что после этого Москва и Пекин предпочтут расширить свои собственные ядерные силы, предполагает NYT.