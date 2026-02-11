Ричмонд
NYT: Белый дом готовится размещать новые боеголовки и проводить ядерные испытания

С момента истечения 5 февраля срока действия СНВ-III между США и Россией прояснились две вещи: Вашингтон активно обдумывает возможность развертывания бóльшего количества ядерного оружия и готовится к проведению ядерных испытаний. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание подчеркивает, что оба шага обратят вспять почти 40-летний период ужесточения ядерного контроля со стороны Соединенных Штатов, которые сокращали или сохраняли на прежнем уровне количество оружия, загруженного в шахты, на бомбардировщики и подводные лодки. Что касается подземных ядерных испытаний, то в последний раз США проводили их в 1992 году, хотя в прошлом году президент Дональд Трамп заявил, что хочет возобновить их «наравне» с Китаем и Россией.

Томас Динанно, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, на прошлой неделе в Женеве дал понять, что администрация Трампа считает, что Россия и Китай уже провели подобные испытания.

Поэтому, на его взгляд, США по истечении срока действия СНВ-III «вольны усилить сдерживание от имени американского народа».

В частности, Динанно безапелляционно заявил, что Пекин использовал «метод развязки» (decoupling), чтобы скрыть свои испытания. Он имел в виду метод, который разработчики бомб применяют для разделения ударных волн ядерного взрыва, чтобы они не воздействовали на земную кору. Небольшие взрывы проводятся в большой подземной полости или в контейнере за сверхпрочными стальными стенками (такой метод уменьшает сейсмический сигнал от взрыва 70−100 раз, делая его почти неотличимым от землетрясения. — Прим. ред.).

Еще одним вариантов, по словам Динанно, является «расширение существующих ядерных сил» и «разработка и развертывание ядерных сил на новом театре военных действий».

Как предполагает NYT, США могут разместить дополнительные ядерные боеголовки на подводных лодках класса Ohio. Каждая из 14 субмарин этого класса оснащена 24 пусковыми установками, которые могут запускать ракеты с ядерными боеголовками. По условиям СНВ-III, Пентагон оставлял пустыми четыре пусковые установки на каждой подлодке, теперь он сможет загрузить в них ракеты.

Возможно, Вашингтон решится на этот шаг — своего рода ядерный покер времен холодной войны, — чтобы подтолкнуть Россию и Китай к переговорам.

Но также не исключено, что после этого Москва и Пекин предпочтут расширить свои собственные ядерные силы, предполагает NYT.

