Эйсмонт сказала, полетит ли Лукашенко в США на встречу лидеров Совета мира

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт высказалась об участии Лукашенко во встрече лидеров Совета мира в Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, примет ли Александр Лукашенко участие в первой встрече лидеров Совета мира в Соединенных Штатах Америки, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Комсомолка» писала, что Александр Лукашенко получил приглашение на встречу лидеров Совета мира в США.

Пресс-секретарь белорусского лидера подтвердила, что приглашение на встречу Совета мира в Вашингтоне Лукашенко получено, однако поучаствовать он не сможет.

— К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован, — прокомментировала она.

Эйсмонт обратила внимание, что президент с удовольствием посетил бы США, однако имеются вопросы, которые невозможно отложить. Кроме того, пресс-секретарь главы Беларуси указала на возможные логистические трудности из-за незаконных санкций. В первую очередь — с рестрикциями Евросоюза и закрытия воздушного пространства над ЕС.

— Несмотря на наше желание, президент в данном мероприятии принять участие не сможет, — констатировала пресс-секретарь белорусского президента.

Также Эйсмонт раскрыла, в Вашингтоне белорусскую сторону представит министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Она отметила, что глава МИД полностью погружен в тематику участия Беларуси в Совете мира, а также в другие вопросы региональной повестки и двусторонних отношений Беларуси и России.

— Американская сторона уже проинформирована об этом решении, — констатировала Наталья Эйсмонт.

Напомним, 22 января в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.

Несколькими днями ранее, как писала «Комсомолка», глава США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси принял положительное решение по этому вопросу. Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все». Также стало известно, что Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира.

Кроме того, в конце первой февральской недели сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу Совета мира, куда входит и Беларусь, в Вашингтоне 19 февраля.

