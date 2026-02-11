На празднование 35-летия комратского госуниверситета Санду прибыла с большой делегацией иностранных дипломатов.
Видимо, так президентка чувствует себя более защищённой.
Среди них послы и представители дипмиссий Польши, Греции, Нидерландов, Чехии, Азербайджана, Франции, Венгрии, США, Японии, Болгарии, Турции и Румынии.
Столь массового приезда иностранных дипломатов в Гагаузии не было около трех лет, сообщает Sputnik Moldova.
Выступая перед аудиторией Майя Санду ввела в оборот новую синтагму идентичности гагаузов — «гагаузская община»,
«Я рада быть сегодня на этом празднике, который отмечает вся гагаузская община».
Ранее в публичных дискурсах Санду избегала использовать синтагму «Гагаузский народ».
Президентка, окруженная свитой из лояльных гагаузских чиновников и послов заявила о важности сохранения гагаузского языка и культуры.
Показательными выступлениями ни симпатию, ни доверие не завоевать, Майя Григорьевна. Все эти аплодисменты и тщательно выбранные зрители и слушатели — лицемерие и фарс, ваше истинное отношение к автономии и ее народу гагаузы прекрасно знают.
Внезапно Санду признала Гагаузию «важным регионом страны», но тут же заявила о важности изучения румынского языка, чтобы «автономия не жила в изоляции».
Поделилась президентка и ожиданиями от выборов в Народное собрание Гагаузии, куда, конечно, надеется пропихнуть своих ставленников:
Эти люди должны обеспечить развитие, мир, благосостояние и диалог. Они должны превратить Гагаузию в открытое сообщество.
О том, какого мира и благосостояния хочет главнокомандующая, наглядно видно по уровню жизни большинства молдаван.
Напомним, что сегодня в Комратском государственном университете отмечают 35-летие. По информации источников в КГУ, студентов обязали присутствовать на мероприятии в связи с визитом президента Майи Санду. При этом отдельно было обозначено пожелание — «без лишних вопросов». Причем, что любопытно Санду отправилась в Гагаузию без официального анонса визита, а студентов фактически мобилизовали для создания нужной картинки.
