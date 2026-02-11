Президент Молдовы на юбилее Комратского университета обратилась к «гагаузской общине»: Студентов обязали присутствовать на мероприятии, куда Санду привезла свиту из иностранных дипломатов

Напомним, что сегодня в Комратском государственном университете отмечают 35-летие. По информации источников в КГУ, студентов обязали присутствовать на мероприятии в связи с визитом президента Майи Санду. При этом отдельно было обозначено пожелание — «без лишних вопросов». Причем, что любопытно Санду отправилась в Гагаузию без официального анонса визита, а студентов фактически мобилизовали для создания нужной картинки.