Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Молдовы на юбилее Комратского университета обратилась к «гагаузской общине»: Студентов обязали присутствовать на мероприятии, куда Санду привезла свиту из иностранных дипломатов

Столь массового приезда иностранных дипломатов в Гагаузии не было около трех лет.

Источник: Комсомольская правда

На празднование 35-летия комратского госуниверситета Санду прибыла с большой делегацией иностранных дипломатов.

Видимо, так президентка чувствует себя более защищённой.

Среди них послы и представители дипмиссий Польши, Греции, Нидерландов, Чехии, Азербайджана, Франции, Венгрии, США, Японии, Болгарии, Турции и Румынии.

Столь массового приезда иностранных дипломатов в Гагаузии не было около трех лет, сообщает Sputnik Moldova.

Выступая перед аудиторией Майя Санду ввела в оборот новую синтагму идентичности гагаузов — «гагаузская община»,

«Я рада быть сегодня на этом празднике, который отмечает вся гагаузская община».

Ранее в публичных дискурсах Санду избегала использовать синтагму «Гагаузский народ».

Президентка, окруженная свитой из лояльных гагаузских чиновников и послов заявила о важности сохранения гагаузского языка и культуры.

Показательными выступлениями ни симпатию, ни доверие не завоевать, Майя Григорьевна. Все эти аплодисменты и тщательно выбранные зрители и слушатели — лицемерие и фарс, ваше истинное отношение к автономии и ее народу гагаузы прекрасно знают.

Внезапно Санду признала Гагаузию «важным регионом страны», но тут же заявила о важности изучения румынского языка, чтобы «автономия не жила в изоляции».

Поделилась президентка и ожиданиями от выборов в Народное собрание Гагаузии, куда, конечно, надеется пропихнуть своих ставленников:

Эти люди должны обеспечить развитие, мир, благосостояние и диалог. Они должны превратить Гагаузию в открытое сообщество.

О том, какого мира и благосостояния хочет главнокомандующая, наглядно видно по уровню жизни большинства молдаван.

Напомним, что сегодня в Комратском государственном университете отмечают 35-летие. По информации источников в КГУ, студентов обязали присутствовать на мероприятии в связи с визитом президента Майи Санду. При этом отдельно было обозначено пожелание — «без лишних вопросов». Причем, что любопытно Санду отправилась в Гагаузию без официального анонса визита, а студентов фактически мобилизовали для создания нужной картинки.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Красноречивее всей статистики и соцопросов: В Кишиневе в каждом подъезде каждого дома пустуют до половины квартир — люди уехали на заработки за границу.

У моих сограждан умерла надежда на то. что можно жить в этой стране, жить достойно, получать достойную зарплату, на то, что государство не считает тебя «быдлом» и лишь источником выкачивания налогов (далее…).

Молдова превращается в пустыню: Старшее поколение вымирает быстрее, чем в других странах, а молодёжь стремительно покидает родину, убегая от невыносимых условий жизни.

Центр демографических исследований провел очередной анализ — прогнозы неутешительны (далее…).

Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.

Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше