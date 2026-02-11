Эксперт: Трамп и Нетаньяху обсудят сделку по Ирану

Речь также может идти о том, чтобы Израиль мог руководствоваться собственными соображениями безопасности в принятии решений относительно Исламской Республики и не быть принципиально ограниченным любыми ирано-американскими договоренностями. Можно предположить, что еще одной темой для обсуждения будет будущее устройство Газы, а также потенциальные органы управления ею.