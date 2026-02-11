Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: Трамп и Нетаньяху обсудят сделку по Ирану

У текущих переговоров израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с американским лидером Дональдом Трампом своя логика, которая в первую очередь ориентирована на нынешние американские, а не израильские подходы. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказала сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Вероятнее всего, на этой встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся переговоров с Ираном.

Эксперт отметила, что для Израиля важно, чтобы потенциальная сделка ограничивала не только ядерную программу страны, но и ракетную, а также ее возможности по поддержке своих региональных партнеров и прокси.

Речь также может идти о том, чтобы Израиль мог руководствоваться собственными соображениями безопасности в принятии решений относительно Исламской Республики и не быть принципиально ограниченным любыми ирано-американскими договоренностями. Можно предположить, что еще одной темой для обсуждения будет будущее устройство Газы, а также потенциальные органы управления ею.

Людмила Самарская
сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Оценивать степень влияния Биньямина Нетаньяху (и кого бы то ни было другого) на Дональда Трампа достаточно сложно. Людмила Самарская считает, что оно относительно ограниченно.

С одной стороны, действия нынешнего президента США зачастую вполне соответствуют интересам Израиля — и он пользуется значительной популярностью в стране, поясняет аналитик. С другой, его шаги все же продиктованы в первую очередь приоритетами США, которые не обязательно в полной мере соответствуют видению Иерусалима.

Людмила Самарская
сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Аналитик также отметила, что возможное обострение отношений США с Ираном вряд ли будет связано с визитом израильского премьера. Сегодняшняя встреча Нетаньяху и Трампа строится вокруг актуальной повестки Вашингтона — интересы Иерусалима здесь не являются определяющими.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты прибегнут к «очень жестким мерам», если США и Иран не смогут достичь соглашения. Американский президент добавил, что рассматривает возможность отправки дополнительного авианосца к водам Ирана.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше