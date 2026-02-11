Эксперт: Трамп и Нетаньяху обсудят сделку по Ирану

Эксперт отметила, что для Израиля важно, чтобы потенциальная сделка ограничивала не только ядерную программу страны, но и ракетную, а также ее возможности по поддержке своих региональных партнеров и прокси.
Речь также может идти о том, чтобы Израиль мог руководствоваться собственными соображениями безопасности в принятии решений относительно Исламской Республики и не быть принципиально ограниченным любыми ирано-американскими договоренностями. Можно предположить, что еще одной темой для обсуждения будет будущее устройство Газы, а также потенциальные органы управления ею.
Оценивать степень влияния Биньямина Нетаньяху (и кого бы то ни было другого) на Дональда Трампа достаточно сложно. Людмила Самарская считает, что оно относительно ограниченно.
С одной стороны, действия нынешнего президента США зачастую вполне соответствуют интересам Израиля — и он пользуется значительной популярностью в стране, поясняет аналитик. С другой, его шаги все же продиктованы в первую очередь приоритетами США, которые не обязательно в полной мере соответствуют видению Иерусалима.
Аналитик также отметила, что возможное обострение отношений США с Ираном вряд ли будет связано с визитом израильского премьера. Сегодняшняя встреча Нетаньяху и Трампа строится вокруг актуальной повестки Вашингтона — интересы Иерусалима здесь не являются определяющими.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты прибегнут к «очень жестким мерам», если США и Иран не смогут достичь соглашения. Американский президент добавил, что рассматривает возможность отправки дополнительного авианосца к водам Ирана.