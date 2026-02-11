FT: Украина начала планировать президентские выборы, которые состоятся весной

«Учитывая, что украинцы любят выдвигать неадекватные встречные требования, я не думаю, что Штаты удовлетворят их. Даже если Зеленский 24 февраля анонсирует, что готов провести президентские выборы и референдум, вряд ли он это сделает без условий. Поэтому в ближайшем будущем мы скорее всего не увидим никаких подвижек по этому направлению, но Киев получит возможность говорить, что со своей стороны Украина готова пойти на все для мира, это только Россия и США что-то затягивают», — заявил Дудаков.