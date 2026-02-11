У Общественной палаты Прикамья появился новый председатель: факты из его биографии

«Общественная палата для меня — это, прежде всего, люди и лидеры общественного мнения, за которыми стоят организации и сообщества. Они эксперты в своих областях, а самое главное — это люди, которые делают конкретные дела и проекты на благо Пермского края. Эту практику мы будем, безусловно, поддерживать и максимально, максимально развивать. Также сейчас мы планируем формирование крепкого состава комиссий палаты, по разным разным направлениям, например, по соцподдержке участников СВО», — рассказал в беседе с «ФедералПресс» новоиспеченный руководитель Общественной палаты региона.