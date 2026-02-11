У Общественной палаты Прикамья появился новый председатель: факты из его биографии

«Общественная палата для меня — это, прежде всего, люди и лидеры общественного мнения, за которыми стоят организации и сообщества. Они эксперты в своих областях, а самое главное — это люди, которые делают конкретные дела и проекты на благо Пермского края. Эту практику мы будем, безусловно, поддерживать и максимально, максимально развивать. Также сейчас мы планируем формирование крепкого состава комиссий палаты, по разным разным направлениям, например, по соцподдержке участников СВО», — рассказал в беседе с «ФедералПресс» новоиспеченный руководитель Общественной палаты региона.
Решение об избрании Гатаулина единогласно приняли члены палаты. Он сменил на этом посту экс-депутата заксобрания Прикамья Лилию Ширяеву.
Также были избраны заместители председателя: первым замом стал руководитель Совета отцов Пермского края Сергей Большаков. Еще два заместител — Владимир Алистратов и Игорь Папков.
Отметим, в новый состав вошли 36 представителей, треть из которых назначена губернатором, треть — краевым Заксобранием, остальные представлены региональными общественными организациями. Около половины состава обновилось.
Что известно о новом председателе общественной палаты Прикамья.
Денис Гатаулин родился 24 апреля 1981 года. В 2002 году он с отличием окончил юридический факультет Нижегородского юридического института МВД РФ. Также имеет дополнительное образование — иностранный язык и международные контакты в РМЦПК при ПГТУ (ныне — ПНИПУ). Кроме того, он проходил переподготовку по специальности физическая культура и спорт в Пермском педагогическом университете.
С 1998 по 2009 годы Гатаулин работал в правоохранительных органах, был сотрудником ГУВД по Пермскому краю. После этого до 2016 года был начальником сектора управляющей компании «РИАЛ». С 2014 года занялся предпринимательством, а через два года баллотировался в депутаты краевого парламента от КПРФ. Тогда же выяснилось, что у него была судимость за превышение должностных полномочий. Сейчас она погашена.
В 2018 году он создал спортивный клуб айкидо «Династия», став его директором. С тех пор его карьера начала расти. В 2020 году Гатаулин занялся активной общественной деятельностью и основал АНО «Центр поддержки социальных инициатив “Отцы и дети”, которой руководит до сих пор. Сейчас он занимается развитием айкидо среди детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Гатаулин является членом Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае, Общественного совета при краевом минтербезе. Также он входит в Родительский общественный комитет при минтербезе региона, городскую и краевую комиссию по делам несовершеннолетних, а также в экспертную комиссию при главе города Перми и при городском депобре.
Имеет медаль МВД РФ «За отличие в службе III степени».