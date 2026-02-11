NZZ: решающую роль в конфликте между США и Китаем будут играть авианосцы

Он пояснил, что на борту американских подлодок класса Virginia размещается около 30 крылатых ракет и торпед и, чтобы пополнить запасы в случае конфликта, они вынуждены возвращаться на базу, на что может уйти несколько недель. На борту эсминца можно разместить около 100 крылатых ракет, но корабль тоже должен вернуться в порт, чтобы «перезарядиться». Тогда как с авианосцев в боевых условиях самолеты, каждый из которых несет по шесть ракет, могут взлетать до 125 раз в сутки. К тому же авианосные группы могут оставаться в море по несколько месяцев, а пополнение запасов на них происходит с помощью судов снабжения. То есть, как утверждает Папаро, истребители, взлетающие с борта авианосца, могут ежемесячно атаковать несколько тысяч целей противника.