NZZ: решающую роль в конфликте между США и Китаем будут играть авианосцы

В статье говорится, что Пекин осознал «ценность» авианосцев и в последнее время наращивает их строительство. По данным издания, сейчас китайский флот насчитывает три корабля и ведется строительство как минимум еще одного судна. Но, согласно недавнему отчету Пентагона, в среднесрочной перспективе Китай намерен создать флот из девяти авианосцев. «Такой флот создается с прицелом на глобальное присутствие. Девять авианосцев — это гораздо больше, чем необходимо в конфликте вокруг Тайваня», — пояснил Брент Сэдлер, эксперт американского аналитического центра Heritage Foundation.
Он пояснил, что на борту американских подлодок класса Virginia размещается около 30 крылатых ракет и торпед и, чтобы пополнить запасы в случае конфликта, они вынуждены возвращаться на базу, на что может уйти несколько недель. На борту эсминца можно разместить около 100 крылатых ракет, но корабль тоже должен вернуться в порт, чтобы «перезарядиться». Тогда как с авианосцев в боевых условиях самолеты, каждый из которых несет по шесть ракет, могут взлетать до 125 раз в сутки. К тому же авианосные группы могут оставаться в море по несколько месяцев, а пополнение запасов на них происходит с помощью судов снабжения. То есть, как утверждает Папаро, истребители, взлетающие с борта авианосца, могут ежемесячно атаковать несколько тысяч целей противника.
Это имеет особое значение для Индо-Тихоокеанского региона, отмечает NZZ.
Однако американские конгрессмены опасаются, что огромные авианосцы могут стать легкой мишенью для китайских противокорабельных ракет различных типов и дальности поражения. Хотя и Папаро, и Сэдлер признали, что Пекин действительно решил взять американские авианосцы на прицел, они оба отрицают их повышенную уязвимость.
Сэдлер считает, что США и в будущем смогут использовать свои авианосцы в Индо-Тихоокеанском регионе, несмотря на все более активные учения Китая вокруг Тайваня, в рамках которых Народно-освободительная армия отрабатывает морскую блокаду острова. Адмирал Папаро, в свою очередь, на заседании конгресса сказал следующее: «Об авианосцах я тревожусь не больше, чем об эсминцах, подводных лодках, эскадрильях, батальонах или полках».