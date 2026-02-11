Ричмонд
NZZ: решающую роль в конфликте между США и Китаем будут играть авианосцы

Хотя Китай наращивает запасы ракет, которые считаются «убийцами авианосцев», в США по-прежнему убеждены, что смогут сохранить свои авианосцы в западной части Тихого океана и задействовать их в случае конфликта вокруг Тайваня, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Пекин осознал «ценность» авианосцев и в последнее время наращивает их строительство. По данным издания, сейчас китайский флот насчитывает три корабля и ведется строительство как минимум еще одного судна. Но, согласно недавнему отчету Пентагона, в среднесрочной перспективе Китай намерен создать флот из девяти авианосцев. «Такой флот создается с прицелом на глобальное присутствие. Девять авианосцев — это гораздо больше, чем необходимо в конфликте вокруг Тайваня», — пояснил Брент Сэдлер, эксперт американского аналитического центра Heritage Foundation.

Адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Тихоокеанским флотом США, отмечает, что огневая мощь авианосцев значительно превосходит аналогичные показатели других военных кораблей.

Он пояснил, что на борту американских подлодок класса Virginia размещается около 30 крылатых ракет и торпед и, чтобы пополнить запасы в случае конфликта, они вынуждены возвращаться на базу, на что может уйти несколько недель. На борту эсминца можно разместить около 100 крылатых ракет, но корабль тоже должен вернуться в порт, чтобы «перезарядиться». Тогда как с авианосцев в боевых условиях самолеты, каждый из которых несет по шесть ракет, могут взлетать до 125 раз в сутки. К тому же авианосные группы могут оставаться в море по несколько месяцев, а пополнение запасов на них происходит с помощью судов снабжения. То есть, как утверждает Папаро, истребители, взлетающие с борта авианосца, могут ежемесячно атаковать несколько тысяч целей противника.

Кроме того, в отличие от военных баз за рубежом, размещение авианосных групп за пределами США не требует сложных политических договоренностей с принимающей стороной и прав на пролет самолетов.

Это имеет особое значение для Индо-Тихоокеанского региона, отмечает NZZ.

Однако американские конгрессмены опасаются, что огромные авианосцы могут стать легкой мишенью для китайских противокорабельных ракет различных типов и дальности поражения. Хотя и Папаро, и Сэдлер признали, что Пекин действительно решил взять американские авианосцы на прицел, они оба отрицают их повышенную уязвимость.

Сэдлер считает, что США и в будущем смогут использовать свои авианосцы в Индо-Тихоокеанском регионе, несмотря на все более активные учения Китая вокруг Тайваня, в рамках которых Народно-освободительная армия отрабатывает морскую блокаду острова. Адмирал Папаро, в свою очередь, на заседании конгресса сказал следующее: «Об авианосцах я тревожусь не больше, чем об эсминцах, подводных лодках, эскадрильях, батальонах или полках».

