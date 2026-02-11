Ограничения мобильного безлимита могут быть изменены

Депутат Юрий Панфилов в среду модерировал круглый стол по новациям мобильного интернета в Палате представителей. Тему обсуждали как парламентарии, так и представители Минсвязи и всех мобильных операторов. Выяснилось, что упомянутое ограничение волнует, в основном, молодежь, некоторых жителей сельской местности, пользователей комбинированных тарифов (проводной и мобильный интернет в одном пакете). Как отметили представители сотовых компаний, многие вопросы будут сняты после того, как участники рынка озвучат определенные предложения. Это будет буквально на днях.