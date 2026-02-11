Польша отказалась вступать в Совет мира

«В нынешних условиях, принимая во внимание принципы, статус этого Совета, непосредственные цели, связанные с восстановлением сектора Газа, Польша не присоединится к работе Совета мира», — сказал Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.
В то же время Туск подчеркнул, что власти республики продолжат анализировать ситуацию вокруг Совета мира, и не исключил возможности присоединения к его работе при изменении обстоятельств.
Польский премьер также сообщил о получении посольством в Вашингтоне приглашения на президента республики Кароля Навроцкого принять участие в первой встрече лидеров Совета мира 19 февраля. «Если президент [Польши Кароль Навроцкий] в качестве свидетеля решит принять участие во встрече в США 19 февраля, он, конечно, получит от правительства полное досье о том, как действовать», — добавил Туск.
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.