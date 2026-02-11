Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер назвал 10 городов Челябинской области в зоне риска подтопления

ЧЕЛЯБИНСК, 11 февраля, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил муниципалитеты, которые требуют особого внимания в период весеннего паводка.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 62% 754 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Необходимо уделить внимание каскадам водохранилищ, где могут возникнуть риски. На особом контроле у нас Верхний Уфалей, Кыштым, Касли, Озерск, Миасс, Сатка, Златоуст, Юрюзань, Катав-Ивановск, Аша», — сказал Текслер.

Глава региона напомнил, что область вступает в паводковый сезон. В прошлом году ЧС объявляли в Ашинском районе, а в 2024‑м из‑за летних ливней режим чрезвычайной ситуации вводился сразу в 11 муниципалитетах. С учётом этого опыта власти совместно с МЧС и спасателями усиливают подготовку к пропуску большой воды.

Одной из ключевых мер станет превентивное ослабление ледового покрова. Текслер поручил главам территорий оперативно направить заявки в региональную КЧС для организации взрывных работ. Он отметил, что в областной поисково‑спасательной службе создано специализированное взрывотехническое подразделение — раньше этим занимались военные. Взрывные работы будут проведены везде, где потребуется.

Также в марте запланированы командно‑штабные учения под эгидой МЧС. Отдельное поручение получил глава Брединского района: на особом контроле — ситуация на Брединском водохранилище, где продолжается капремонт плотины.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинские дорожники готовят трассы к паводку.