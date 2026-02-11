Текслер назвал 10 городов Челябинской области в зоне риска подтопления

«Необходимо уделить внимание каскадам водохранилищ, где могут возникнуть риски. На особом контроле у нас Верхний Уфалей, Кыштым, Касли, Озерск, Миасс, Сатка, Златоуст, Юрюзань, Катав-Ивановск, Аша», — сказал Текслер.
Глава региона напомнил, что область вступает в паводковый сезон. В прошлом году ЧС объявляли в Ашинском районе, а в 2024‑м из‑за летних ливней режим чрезвычайной ситуации вводился сразу в 11 муниципалитетах. С учётом этого опыта власти совместно с МЧС и спасателями усиливают подготовку к пропуску большой воды.
Одной из ключевых мер станет превентивное ослабление ледового покрова. Текслер поручил главам территорий оперативно направить заявки в региональную КЧС для организации взрывных работ. Он отметил, что в областной поисково‑спасательной службе создано специализированное взрывотехническое подразделение — раньше этим занимались военные. Взрывные работы будут проведены везде, где потребуется.
Также в марте запланированы командно‑штабные учения под эгидой МЧС. Отдельное поручение получил глава Брединского района: на особом контроле — ситуация на Брединском водохранилище, где продолжается капремонт плотины.
