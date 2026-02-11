Текслер назвал 10 городов Челябинской области в зоне риска подтопления

Глава региона напомнил, что область вступает в паводковый сезон. В прошлом году ЧС объявляли в Ашинском районе, а в 2024‑м из‑за летних ливней режим чрезвычайной ситуации вводился сразу в 11 муниципалитетах. С учётом этого опыта власти совместно с МЧС и спасателями усиливают подготовку к пропуску большой воды.