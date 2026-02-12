Владимир Путин удостоил жителей Башкирии государственных наград

Президент России Владимир Путин поощрил жителей Башкирии наградами.
Согласно его указу за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор дирекции АО «Башнефтегеофизика» Андрей Жужеля.
За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» удостоен профессор кафедры УГНТУ Рамиль Бахтизин.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами РФ». Согласно документу, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звания «Мать-героиня» удостоена Фаназия Исмагзамовна Такалова из Башкирии.