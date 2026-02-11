Мэр Воронежа пожаловался на подрядчиков Петровской набережной

«У нас не было ни одного случая, когда мы год или какое-то другое время не исполняли свои обязательства. При всем при этом мы не можем найти компанию, которая качественно и в сроки сделает. Если говорить про стройку, то только домостроительный комбинат (“ДСК”) на ум приходит, который быстро реализует все проекты. У всех остальных даже при хороших проектах все время возникают какие-то сложности, и нам приходится сроки отодвигать», — посетовал мэр.